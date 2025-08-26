Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου.
Ενδιαφέροντα παιχνίδια κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
H Εθνική βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία στις 12:00 το μεσημέρι σε έναν «τελικό» για την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του κόσμου.
Παράλληλα, πρεμιέρα στο US Open κάνει το βράδυ (μετά τις 22:00 λογικά) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μουλέ, αλλά ο αγώνας δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά.
Η μέρα περιλαμβάνει και παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Νωρίς το απόγευμα η Καϊράτ Αλμάτι αντιμετωπίζει την Σέλτικ στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα, ενώ το βράδυ η Μπόντο Γκλίμτ μετά το εκκωφαντικό 5-0 πηγαίνει στην έδρα της Στούρμ Γκρατς για έναν επαναληπτικό διαδικαστικού χαρακτήρα.
Τέλος, η Πάφος από την Κύπρο θέλει να γράψει ιστορία στην πρώτη της παρουσία στα προκριματικά της διοργάνωσης. Στο πρώτο ματς νίκησε με 2-1 στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα και θέλει να ολοκληρώσει το θαύμα στην έδρα της.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 ΕΡΤ2 Ελλάδα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00 Eurosport 2 US Open Τένις
19:00 Eurosport 1 US Open Τένις
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Ερυθρός Αστέρας UEFA Champions League