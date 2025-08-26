Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League
AP Photo/Lynne Sladky
Ενδιαφέροντα παιχνίδια κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

H Εθνική βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία στις 12:00 το μεσημέρι σε έναν «τελικό» για την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Παράλληλα, πρεμιέρα στο US Open κάνει το βράδυ (μετά τις 22:00 λογικά) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μουλέ, αλλά ο αγώνας δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά.

Η μέρα περιλαμβάνει και παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Νωρίς το απόγευμα η Καϊράτ Αλμάτι αντιμετωπίζει την Σέλτικ στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα, ενώ το βράδυ η Μπόντο Γκλίμτ μετά το εκκωφαντικό 5-0 πηγαίνει στην έδρα της Στούρμ Γκρατς για έναν επαναληπτικό διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τέλος, η Πάφος από την Κύπρο θέλει να γράψει ιστορία στην πρώτη της παρουσία στα προκριματικά της διοργάνωσης. Στο πρώτο ματς νίκησε με 2-1 στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα και θέλει να ολοκληρώσει το θαύμα στην έδρα της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 ΕΡΤ2 Ελλάδα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Ερυθρός Αστέρας UEFA Champions League

