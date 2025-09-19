Κωνσταντίνος Αργυρός: Γιατί δεν τραγούδησε στα επινίκεια της εθνικής μπάσκετ στα μπουζούκια

Διαψεύδονται οι φήμες ότι ο τραγουδιστής ζήτησε 100.000 ευρώ για να τραγουδήσει για την ομάδα

Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Ζήσης, Εθνική μπάσκετ
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε παλαιότερη συναυλία του
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό, διευκρινίζει με ανάρτησή του στα social media ο Νίκος Ζήσης, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και νυν general manager της ομάδας, μετά τις φήμες υποστηρίζουν πως ο τραγουδιστής ζήτησε αμοιβή 100.000 ευρώ.

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική», γράφει στην ανάρτησή του ο Νίκος Ζήσης.

Το βράδυ που η εθνική μπάσκετ επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ της Ρίγας στη Λετονία, οι διεθνείς και μέλη της αποστολής το γιόρτασαν στα μπουζούκια, όπου τραγουδούσε ο Θοδωρής Φέρρης.

Λίγες ημέρες μετά, ρεπορτάζ που προβλήθηκε από τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε πως πρώτη επιλογή της ομάδας για τα επινίκεια ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε η επιλογή αυτή ήταν η υπέρογκη αμοιβή που φέρεται να ζήτησε ο τραγουδιστής, κάνοντας λόγο για 100.000 ευρώ για μία και μοναδική βραδιά.

Όπως εξηγεί, όμως, ο Νίκος Ζήσης, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε κάθε πρόθεση να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική, όμως βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο ίδιος μάλιστα πρότεινε να το κάνει -πάντα αφιλοκερδώς- με την επιστροφή του στη χώρα μας, μόνο που αυτή η πρόταση δεν εξυπηρετούσε το πρόγραμμα των παικτών της εθνικής και τις δικές τους επαγγελματικές υποχρεώσεις, οπότε επιλέχθηκε άλλο νυχτερινό κέντρο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πάντως είναι γνωστός φίλος της Εθνικής Μπάσκετ, ενώ κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ είχε διακόψει για λίγο τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει και ο ίδιος και το κοινό του ζωντανά τα τελευταία δευτερόλεπτα του τέλους του αγώνα της Εθνικής μας κόντρα στη Λιθουανία.

Η ανάρτηση του Νίκου Ζήση

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης - ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».

