Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διακόπτει συναυλία του για να δει τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Εθνικής μας κόντρα στη Λιθουανία

Η Εθνική μας «τρελαίνει» στο Eurobasket και όλοι στέκονται έστω και για λίγο στις οθόνες για να δουν τα θαύματα που κάνουν στο παρκέ οι διεθνείς μας. Αυτό έκανε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα της αγαπημένης μας Ελλάδας κόντρα στη Λιθουανία για την πρόκριση στους τέσσερις καλύτερους της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, ενώ έδινε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, έκανε μια παύση στο πρόγραμμά του και είδε με το κοινό τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με τη Λιθουανία.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που δημοσίευσε το voria.gr, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο βλέπει τα τελευταία δευτερόλεπτα ενώ αναφέρεται πως απομένουν 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα.

«Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, συνεχίζοντας στη συνέχεια κανονικά το πρόγραμμά του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο Αργυρός διακόπτει τη συναυλία για τον αγώνα: