Θρίαμβος Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Το μήνυμα του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του όχι μόνο το πίστεψαν, αλλά το έκαναν πραγματικότητα!

Με εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη δυνατή Λιθουανία του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιόνας Βαλαντσιούνας, και μπροστά σε 10.000 Λιθουανούς φιλάθλους στην Arena Riga της Λετονίας, η Εθνική Ελλάδας πήρε άνετη νίκη με 87-76 στον προημιτελικό και σφράγισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στην Πολωνία το 2009, η «επίσημη αγαπημένη» βρίσκεται ξανά στην τετράδα μεγάλης διοργάνωσης. Πρόκειται μάλιστα για τη 10η συμμετοχή της Εθνικής στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της ιστορίας του Ευρωμπάσκετ.

Τουρκία και... τελικός!

Πλέον η εθνική ομάδα, θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, η οποία νωρίτερα την Τετάρτη είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κάνει εξαιρετικό τουρνουά, πήρε την πρώτη θέση στους ομίλους μετά τον θρίαμβο επί της Σερβίας, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε και το εμπόδιο της Σουηδίας, έχοντας ως ηγέτες τον τρομερό Άλπερεν Σενγκούν και τον γνωστό μας Τζέντι Οσμάν.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο δρόμος για ένα μετάλλιο, ακόμα και τον τελικό του Eurobasket 2025, είναι ορθάνοιχτος για τη Γαλανόλευκη.

Ο σπουδαίος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/9), είτε στις 17:00, είτε στις 21:00, με το ακριβές πρόγραμμα να ανακοινώνεται μετά το τέλος των προημιτελικών της Τετάρτης (10/9).

Το σίγουρο είναι πως η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί και την Κυριακή (14/9), είτε στον μικρό, είτε στον μεγάλο τελικό.

Άμυνα και… MVP

Η συνταγή της επιτυχίας ήταν η συγκλονιστική άμυνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος, με 29 πόντους (9/14 δίποντα, 11/16 βολές), 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε 17 πόντους με 3/4 τρίποντα, ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου κατέγραψε μια γεμάτη παρουσία με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Ντίνος Μήτογλου ανέλαβε το δύσκολο μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο ύψωσε τείχος με 4 εντυπωσιακά κοψίματα.

Η εθνική είχε 9/29 τρίποντα (8/22 η Λιθουανία). Ευστόχησε σε 22/28 βολές (16/21 οι παίκτες του Κουρτινάιτις). Μάζεψε 34 ριμπάουντ (35 οι Λιθουανοί) και υπέπεσε σε 12 φάουλ (13 οι αντίπαλοι).

Η «γαλανόλευκη» δέχτηκε σερί 7-0 με το... καλημέρα όταν ο Κουρτινάιτις ξεκίνησε με δύο σέντερ τους Βαλαντσιούνας και Μπλάζεβιτς για να κάνει δύσκολη τη ζωή του “ Greek Freak”. Όμως, όχι μόνο επέστρεψε, αλλά προσπέρασε με +11 (24-35), με 15 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε 15 λεπτά στο α΄ μέρος, 4 κοψίματα του απίστευτου Κώστα Αντετοκούνμπο και 3/4 τρίποντα του Βασίλη Τολιόπουλου. Ξέφυγε και με +13 με ένα τεράστιο τρίποντο του Παπανικολάου (45-58), για να εκτοξεύσει τη διαφορά και στους +16 (55-71). Έκτοτε, απλώς μετρούσε αντίστροφα... για τον ημιτελικό με την Τουρκία, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9).

Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Δημήτρης Κατσίβελης.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας τέλειωσε το ματς με double double (24 πόντους και 15 ριμπάουντ). Διψήφιοι για τη «Λιέτουβα» ήταν και οι Άρνας Βελίτσκα (12π.) και Γκίτις Ραντζεβίτσιους (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

Διαιτητές: Κάλιο (Καναδάς), Κόντε (Ισπανία), Βούλιτς (Κροατία)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Ριμάντας Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3), Ραντζεβίτσιους 10 (1), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1, Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24, Γκιεντράιτις 7 (1), Σαργκιούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1), Τολιόπουλος 17 (3), Σλούκας 11 (1), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2), Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 29, Αντετοκούνμπο Κ. 4, Μήτογλου 5 (1)

Σπανούλης: «Θα είμαστε έτοιμοι κόντρα στην Τουρκία»

Ο Βασίλης Σπανούλης, στη δεύτερη διοργάνωση ως Ομοσπονδιακός τεχνικός, οδήγησε την εθνική στην τετράδα οποιασδήποτε διοργάνωσης, μετά από 16 χρόνια. Λίγα λεπτά, μετά την πανάξια νίκη των Ελλήνων διεθνών, με 87-76 επί της Λιθουανίας του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον προημιτελικό του Eurobasket 2025, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός απέδωσε ένσημα στους παίκτες του: «Παίξαμε εξαιρετικά, ήταν πολύ καλή η συμπεριφορά μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε απέναντι σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια».

Πάντως, δεν μένει ικανοποιημένος απλά και μόνο με την παρουσία στην τετράδα ο Βασίλης Σπανούλης. «Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα, γιατί έχουμε ακόμη πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας,» τόνισε.

Όσο για τον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) με την Τουρκία; «Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμη ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έχουμε ακόμη μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι».

Για τα ελεύθερα σουτ στο τέλος που δεν μπήκαν, ο Σπανούλης στήριξε για πολλοστή φορά τους Έλληνες διεθνείς: «Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ».

Γ. Αντετοκούνμπο: «Δεν κερδίσαμε κάτι...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει μετάλλιο! «Δεν κερδίσαμε κάτι... δεν κερδίσαμε κάτι... άλλο ένα παιχνίδι» φαίνεται να λέει ο "Greek Freak" προς τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, σε βίντεο, όταν συγκεντρώθηκαν οι Έλληνες διεθνείς στο κέντρο της Arena Riga, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025, μετά τη νίκη πρόκριση επί της Λιθουανίας, στον προημιτελικό. Και όλοι μαζί φώναξαν... Ελλάς!

Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε τσιπάκι»

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα, θέλησε να μιλήσει στη σκληρή κριτική που δέχθηκαν τα μέλη της Εθνικής ποδοσφαίρου, μετά το 0-3 από τη Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι: «σαν γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα. Πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι»!

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας, μίας πάρα πολύ ελπιδοφόρας γενιάς. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν. Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά. Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όταν εμείς οι γονείς, δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα... πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα!»

Για την πρόκριση στα ημιτελικά, είπε: «Το θέλαμε πολύ, αλλά όπως είπε και ο Γιάννης στο τέλος δεν έχουν καταφέρει ακόμη κάτι, δεν έχουμε κερδίσει ακόμη κάτι. Δώσαμε στον εαυτό μας μία ακόμη ευκαιρία και το όνειρο είναι ακόμη μπροστά και μπορούμε να το κυνηγήσουμε. Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο».

Σλούκας: «Ανοίγει η όρεξη... »

Ο Κώστας Σλούκας δεν έκρυψε πως... ανοίγει η όρεξη των Ελλήνων διεθνών, νίκη με τη νίκη, λίγη ώρα μετά την πρόκριση, έναντι της Λιθουανίας, στην τετράδα μιας διεθνούς διοργάνωσης ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια.

«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι στην αρχή, ελέγξαμε τον αγώνα. Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι. Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστεύω την ομάδα και πολύ περισσότερο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μας φοβίζει κάτι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση,» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σλούκας.

Τολιόπουλος: «Ήμασταν τόσο πεινασμένοι που το... γήπεδο μας φάνηκε άδειο»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη, μετά από τον αξεπέραστο Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον προημιτελικό της εθνικής με τη Λιθουανία. Με 17 πόντους (3/4 τρίποντα) δημιούργησε «πονοκέφαλο» στην άμυνα της «Λιέτουβα», αλλά στις δηλώσεις του θέλησε να συγχαρεί όλους τους Έλληνες διεθνείς.

«Ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι, πεινασμένοι τόσο που το γήπεδο μας φάνηκε άδειο. Υπήρχαν 10.000 φίλοι της Λιθουανίας και δεν το προσέξαμε. Όλοι βουτήξαμε στο παρκέ για να αρπάξουμε κάθε μπάλα. Γι’ αυτό καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη,» είπε αρχικά ο διεθνής γκαρντ.

Για τα στοιχεία που έκαναν να φαίνεται εύκολη τη νίκη της εθνικής, απάντησε: «Είχαμε πει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε από το ρυθμό του τον Βαλαντσιούνας, αλλά και να ματσάρουμε από νωρίς το δικό τους physical παιχνίδι. Και αυτό καναμε».

Ο Τολιόπουλος πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Εκπροσωπείς την χώρα σου, την οικογένειά σου, όλο τον κόσμο στην Ελλάδα κα θέλουμε να τους δώσουμε μια χαρά. Τώρα αντιμετωπίζουμε την Τουρκία και αυτό είναι που βλέπουμε. Μέχρι στιγμής έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, παίζει εκπληκτικό μπάσκετ σε όλο το τουρνουά και θα πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι και παθιασμένοι, για να πάμε στον τελικό. Είμαι προληπτικός, οπότε δεν θέλω να πω τι βλέπω για τη συνέχεια».

