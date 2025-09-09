Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

Η Ελλάδα υπέταξε τη Λιθουανία, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Κώστα Σλούκα έδωσαν το σύνθημα για τη συνέχεια.

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο
Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Γαλανόλευκη βρίσκεται στους «4» μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια.

Οι παίκτες της Εθνικής μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί παρά τον ενθουσιασμό της νίκης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια συγκλονιστική ομιλία στους συμπαίκτες του, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, κόντρα στην Τουρκία:

«Δεν κερδίσαμε κάτι, δεν κερδίσαμε κάτι», είπε στην αρχή. «Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, εντάξει;» συνέχισε, με τον Κώστα Σλούκα να φωνάζει: «Μην κοιμάστε, ξυπνήστε» και όλους τους παίκτες να μοιάζουν αποφασισμένοι να μας χαρίσουν... χρυσές στιγμές στη Λετονία.

