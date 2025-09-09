Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

Η Εθνική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας κι απέχει ένα βήμα από την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Οι διεθνείς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα.

Οι διεθνείς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, για πρώτη φορά μετά το 2009. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τους γείτονες για 68η φορά, συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών. Στις προηγούμενες 66 συναντήσεις, η «γαλανόλευκη» προηγείται με 44-23 στις νίκες.

Οι προηγούμενες 67 συναντήσεις Ελλάδα - Τουρκία

25.06.1936 Ελλάδα-Τουρκία 12-49 Φιλικό 06.11.1946 Ελλάδα-Τουρκία 30-34 Φιλικό 19.03.1947 Ελλάδα-Τουρκία 35-25 Φιλικό 17.05.1949 Ελλάδα-Τουρκία 54-41 Ευρωμπάσκετ 1949 11.05.1951 Ελλάδα-Τουρκία 36-42 Ευρωμπάσκετ 1951 10.10.1951 Ελλάδα-Τουρκία 43-37 Μεσογειακοί Αγώνες 27.04.1952 Ελλάδα-Τουρκία 40-36 Φιλικό 17.11.1962 Ελλάδα-Τουρκία 55-72 Βαλκανικό Ανδρών 11.09.1963 Ελλάδα-Τουρκία 73-62 Βαλκανικό Ανδρών 18.09.1964 Ελλάδα-Τουρκία 80-69 Βαλκανικό Ανδρών 17.09.1966 Ελλάδα-Τουρκία 64-70 Φιλικό 21.12.1966 Ελλάδα-Τουρκία 76-62 Βαλκανικό Ανδρών 11.05.1967 Ελλάδα-Τουρκία 81-63 Βαλκανικό Ανδρών 16.09.1967 Ελλάδα-Τουρκία 84-87 Μεσογειακοί Αγώνες 25.12.1968 Ελλάδα-Τουρκία 74-99 Βαλκανικό Ανδρών 01.09.1969 Ελλάδα-Τουρκία 75-65 Βαλκανικό Ανδρών 22.09.1971 Ελλάδα-Τουρκία 80-89 Βαλκανικό Ανδρών 10.10.1971 Ελλάδα-Τουρκία 66-80 Μεσογειακοί Αγώνες 26.07.1972 Ελλάδα-Τουρκία 87-60 Βαλκανικό Ανδρών 14.05.1973 Ελλάδα-Τουρκία 84-81 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1973 12.09.1973 Ελλάδα-Τουρκία 60-64 Βαλκανικό Ανδρών 24.05.1974 Ελλάδα-Τουρκία 68-70 Κύπελλο Εθνών Ευρώπης 05.06.1975 Ελλάδα-Τουρκία 71-55 Κύπελλο Εθνών Ευρώπης 15.06.1975 Ελλάδα-Τουρκία 64-74 Ευρωμπάσκετ 1975 16.05.1977 Ελλάδα-Τουρκία 87-90 Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1977 18.12.1977 Ελλάδα-Τουρκία 72-63 Βαλκανικό Ανδρών 07.05.1978 Ελλάδα-Τουρκία 81-80 Βαλκανικό Ανδρών 19.05.1979 Ελλάδα-Τουρκία 87-77 Προκριματική Φάση Ευρωμπάσκετ 1979 14.09.1979 Ελλάδα-Τουρκία 92-71 Βαλκανικό Ανδρών 17.09.1979 Ελλάδα-Τουρκία 86-73 Μεσογειακοί Αγώνες 12.09.1980 Ελλάδα-Τουρκία 62-56 Βαλκανικό Ανδρών 07.05.1981 Ελλάδα-Τουρκία 85-84 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1981 03.06.1981 Ελλάδα-Τουρκία 72-64 Ευρωμπάσκετ 1981 05.12.1981 Ελλάδα-Τουρκία 80-93 Βαλκανικό Ανδρών 04.05.1982 Ελλάδα-Τουρκία 77-82 Βαλκανικό Ανδρών 25.05.1982 Ελλάδα-Τουρκία 75-57 Ημιτελική Φάση Ευρωμπάσκετ 1983 02.09.1983 Ελλάδα-Τουρκία 74-66 Βαλκανικό Ανδρών 16.09.1983 Ελλάδα-Τουρκία 73-77 Μεσογειακοί Αγώνες 16.05.1984 Ελλάδα-Τουρκία 83-73 Προολυμπιακό Τουρνουά 16.05.1984 Ελλάδα-Τουρκία 52-70 Βαλκανικό Ανδρών 15.09.1987 Ελλάδα-Τουρκία 66-77 Μεοσγειακοί Αγώνες 24.12.1988 Ελλάδα-Τουρκία 105-114 Βαλκανικό Ανδρών 22.11.1990 Ελλάδα-Τουρκία 78-77 Βαλκανικό Ανδρών 10.07.1991 Ελλάδα-Τουρκία 82-76 Μεσογειακοί Αγώνες 12.06.1993 Ελλάδα-Τουρκία 86-79 Μεσογειακοί Αγώνες 29.12.1993 Ελλάδα-Τουρκία 84-79 Διεθνές Τουρνουά 13.06.1997 Ελλάδα-Τουρκία 60-51 Μεσογειακοί Αγώνες 25.06.1997 Ελλάδα-Τουρκία 74-52 Ευρωμπάσκετ 1997 26.08.2000 Ελλάδα-Τουρκία 61-71 Διεθνές Τουρνουά 06.09.2003 Ελλάδα-Τουρκία 75-70 Ευρωμπάσκετ 2003 28.06.2005 Ελλάδα-Τουρκία 69-78 Μεσογειακοί Αγώνες 24.08.2006 Ελλάδα-Τουρκία 76-69 Παγκόσμιο Ανδρών 02.07.2009 Ελλάδα-Τουρκία 82-79 Μεσογειακοί Αγώνες 18.09.2009 Ελλάδα-Τουρκία 76-74 Ευρωμπάσκετ 2009 31.08.2010 Ελλάδα-Τουρκία 65-76 Παγκόσμιο Ανδρών 19.08.2011 Ελλάδα-Τουρκία 62-38 Διεθνές Τουρνουά 07.09.2013 Ελλάδα-Τουρκία 84-61 Ευρωμπάσκετ 2013 20.08.2014 Ελλάδα-Τουρκία 70-56 Φιλικό 22.08.2014 Ελλάδα-Τουρκία 76-72 Φιλικό 15.08.2015 Ελλάδα-Τουρκία 64-73 Διεθνές Τουρνουά 28.08.2015 Ελλάδα-Τουρκία 62-58 Τουρνουά Ακρόπολις 23.06.2016 Ελλάδα-Τουρκία 78-52 Φιλικό 26.06.2016 Ελλάδα-Τουρκία 75-70 Φιλικό 17.09.2019 Ελλάδα-Τουρκία 84-70 Τουρνουά Ακρόπολις 17.08.2019 Ελλάδα – Τουρκία 84-70 Τουρνουά Ακρόπολις 03.07.2021 Ελλάδα – Τουρκία 81-63 Προολυμπιακό Τουρνουά 25.02.2022 Ελλάδα – Τουρκία 72-71 Προκριματικά Παγκοσμίου 2023

