Euroleague: Η μεγάλη ώρα για την έδρα του Final 4 του 2026

Σήμερα το πρώι (11 ώρα Ελλάδας) είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η ψηφοφορία των μελών του ΔΣ της Euroleague έτσι ώστε να αποφασιστεί η έδρα του Final-4 της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025-2026. 

Euroleague: Η μεγάλη ώρα για την έδρα του Final 4 του 2026
Η μεγάλη ώρα για το Final 4 της Euroleague έφτασε.

Σήμερα το πρωί στις 11 ώρα Ελλάδας είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η συνεδρίαση κι εν συνεχεία η ψηφοφορία μεταξύ των μελών της διοργανώτριας Αρχής, έτσι ώστε να προκύψει η πόλη η οποία θα κληθεί να φιλοξενήσει το Final 4 της ερχόμενης σεζόν.

Αθήνα και Βελιγράδι «συγκρούονται» για μια… θέση στον ήλιο, με τις πληροφορίες να θέλουν την ελληνική πρόταση της κυβέρνησης να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά τίποτα να μη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ξεκάθαρη διάθεση να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου, με τον Σκινδήλια άλλωστε να έχει τοποθετηθεί δημοσίως λέγοντας πως «Χρωστάμε ένα Final-4 στο Βελιγράδι» και είναι σίγουρο ότι και κάποιοι άλλοι σύλλογοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο των «ερυθρόλευκων».

Η Αθήνα και η ελληνική κυβέρνηση έχουν καταθέσει έναν υπερπλήρη φάκελο, έχουν στα ατού τους την καλύτερη οικονομική πρόταση, αλλά και το κορυφαίο γήπεδο της Ευρώπης, το «Telekom Center Athens» και μένει να δούμε την οριστική απόφαση των μετόχων για να μάθουμε ποια πόλη θα πάρει τη σκυτάλη από το Άμπου Ντάμπι.

Βέβαια, χθες, ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια της Σερβοελληνικής συμμαχίας ώστε να μην ψηφιστεί στο σημερινό (10/9, 11:00) ΔΣ της Euroleague η ανάθεση του Final 4 του 2026 στην Αθήνα.

Μάλιστα, το Βελιγράδι έφτασε στο σημείο, με νέα επιστολή προς τις ομάδες, να καταγγέλει ουσιαστικά πως η Ευρωλίγκα παραποίησε τις προσφορές ώστε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης να φαίνεται καλύτερη και μεγαλύτερη!

Μια ξεκάθαρη προσπάθεια να αναβληθεί η σημερινή ψηφοφορία.

