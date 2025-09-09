Σερβοελληνική συμμαχία επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας για το Final 4 με νέα επιστολή

Λίγες ώρες πριν την ψηφοφορία των μετόχων της Euroleague για την πόλη που θα φιλοξενήσει το Final 4 του 2026, οι Σέρβοι επιχειρούν για τρίτη φορά να δοθεί αναβολή στη διαδικασία με επιστολή προς τις ομάδες.

Newsbomb

Σερβοελληνική συμμαχία επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας για το Final 4 με νέα επιστολή
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια ακόμα προσπάθεια της Σερβοελληνικής συμμαχίας ώστε να μην ψηφιστεί στο αυριανό (10/9, 11:00) ΔΣ της Euroleague η ανάθεση του Final 4 του 2026 στην Αθήνα.

Μάλιστα, το Βελιγράδι έφτασε στο σημείο, με νέα επιστολή προς τις ομάδες, να καταγγέλει ουσιαστικά πως η Ευρωλίγκα παραποίησε τις προσφορές ώστε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης να φαίνεται καλύτερη και μεγαλύτερη!

Μια ξεκάθαρη προσπάθεια να αναβληθεί η αυριανή ψηφοφορία που έχει οριστεί για τις 11 το πρωί.

Αναλυτικά η επιστολή των Σέρβων:

«Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία,

Σας γράφουμε σχετικά με την πιθανότητα να φιλοξενήσει ξανά το Βελιγράδι την τελική φάση της καλύτερης διοργάνωσης μπάσκετ στον κόσμο εκτός του NBA

Το Βελιγράδι και η Σερβία είναι από καιρό ισχυροί και πιστοί συνεργάτες της Euroleague και όλων των συμμετεχόντων συλλόγων, καθώς και του Eurocup. Οι δύο σύλλογοί μας εκπροσωπούν με επιτυχία τόσο τη χώρα όσο και την πόλη στην Euroleague εδώ και χρόνια, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της διοργάνωσης και ταυτόχρονα αναπτύσσοντας και προοδεύοντας ατομικά. Είμαστε επίσης περήφανοι που αναφέρουμε ότι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είμαστε η πόλη υποδοχής της ισραηλινής ομάδας Maccabi, η οποία έχει λάβει πλήρη υποστήριξη και κατανόηση στην πρωτεύουσά μας και αισθάνεται σαν στο σπίτι της εδώ. Αυτό σημαίνει ότι το Βελιγράδι και η Σερβία διοργανώνουν θεάματα της Euroleague με τρεις διαφορετικούς συλλόγους κάθε εβδομάδα και μερικές φορές και οι τρεις σύλλογοι παίζουν εντός έδρας εντός 10 ημερών. Είναι τιμή μας που η Euroleague είναι μέρος της πόλης και της χώρας μας και μπορούμε δικαίως να αποκαλούμε τους εαυτούς μας πόλη μπάσκετ, καθώς και έθνος μπάσκετ.

Το Βελιγράδι και η Σερβία έχουν ήδη φιλοξενήσει το Final Four δύο φορές - το 2018 και το 2022 - και και στις δύο περιπτώσεις αποδειχτήκαμε εξαιρετικοί οικοδεσπότες, φροντίζοντας ώστε όλα να είναι άψογα οργανωμένα, από το τουρνουά των ανδρών μέχρι το ANGT και όλες τις συνοδευτικές δραστηριότητες. Δεν λάβαμε αρνητικά σχόλια από ομάδες, συμμετέχοντες ή καλεσμένους - όλοι ήταν απολύτως ασφαλείς. Με αυτό κατά νου, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να εκφράσουμε και να δείξουμε την προθυμία μας να φιλοξενήσουμε ένα ακόμη εντυπωσιακό Final Four, αυτή τη φορά το 2026. Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτή την ευκαιρία με όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ως συνεργαζόμενη πόλη της Ευρωλίγκας και όλων των εμπλεκόμενων συλλόγων, και επειδή μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, αγάπη και όραμα για το μπάσκετ.

Όπως γνωρίζετε, το Βελιγράδι είναι υποψήφιο για να φιλοξενήσει το Final Four της Ευρωλίγκας το 2026. Πέρυσι υποβάλαμε αίτηση και παρουσιάσαμε το σχέδιό μας με μια προσφορά για να φιλοξενήσουμε τη διοργάνωση για τρία συνεχόμενα χρόνια. Παρόλο που είχαμε σχεδόν όλα επιβεβαιωμένα και συμφωνήσαμε να φιλοξενήσουμε το Final Four το 2025, η τελική απόφαση ήταν να ανατεθεί η διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι. Η προσφορά μας ήταν η υψηλότερη που υποβλήθηκε ποτέ από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μια ακόμη πόλη συμμετείχε στη διαδικασία και υπέβαλε μια ισχυρή προσφορά φέτος.

Με όλα τα παραπάνω, υποβάλαμε εκ νέου την προσφορά μας τον Ιούνιο του 2025 και τον Ιούλιο του 2025, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας επίσημης προσφοράς μας, η οποία υποβλήθηκε σε συντονισμό με τον κ. Μαρκ Καμπαγιέ, τον εκπρόσωπο της Ευρωλίγκας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή πληροφοριών και την επικοινωνία με πιθανούς διοργανωτές.

Ωστόσο, αφού λάβαμε την παρουσίαση που δόθηκε στους συλλόγους μέσω email, μείναμε λίγο έκπληκτοι, καθώς δεν περιείχε τα σωστά δεδομένα και στοιχεία από την επίσημη προσφορά μας, μαζί με εξηγήσεις που δεν γνωρίζουμε. Για λόγους διαφάνειας σε αυτήν τη διαδικασία, μαζί με αυτήν την επιστολή και το email, σας στέλνουμε την επίσημη παρουσίαση και προσφορά του Βελιγραδίου και της Σερβίας, καθώς και την έκδοση που έχετε ήδη λάβει από τη διοίκηση της Ευρωλίγκας.

Ο μόνος μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και τα ίσα δικαιώματα, προκειμένου να παραμείνουμε δίκαιοι ανταγωνιστές στην κούρσα για τη διοργάνωση του Final Four. Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα μέσω της δουλειάς, της συμπεριφοράς, του επαγγελματισμού και της ισχυρής μας συνεργασίας. Εάν, μετά την εξέταση όλων των πληροφοριών και των προσφορών που έχουμε υποβάλει, ληφθεί απόφαση για την ανάθεση του Final Four σε άλλη πόλη, θα συγχαρούμε με σεβασμό τον νικητή - αλλά παρακαλούμε να μην μας στερηθεί η θέση που μας αξίζει σε αυτήν την κούρσα πολύ σύντομα.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας. Οι πόρτες του Βελιγραδίου και της Σερβίας θα είναι πάντα ανοιχτές για την Ευρωλίγκα, τους συλλόγους της και όλους τους επαγγελματίες και τους οπαδούς του μπάσκετ - επειδή πραγματικά εκτιμούμε και λατρεύουμε το σπουδαιότερο παιχνίδι: το μπάσκετ και όλους όσους το κάνουν αυτό που είναι».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβοελληνική συμμαχία επιδιώκει την αναβολή της ψηφοφορίας για το Final 4 με νέα επιστολή

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Επίσημα νέος προπονητής ο Μανόλο Χιμένεθ – Πέμπτη θητεία στην Ελλάδα, συνεργάτης ο Τσιγκρίνσκι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρώτη γεύση φθινοπώρου στη Μεσόγειο, ζέστη στην Ελλάδα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεγάλη Βρύση Λαμίας: Άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, «κόπηκε» το Παγκρήτιο

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσιόδρα στο Ευρωκοινοβούλιο: Πρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη, οι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

19:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας εγκαινίασε το Θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 50.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Ο εμπρησμός και η ανάληψη ευθύνης

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα για τη μυθοπλασία του ΑΝΤ1

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες - Η αστυνομία υποψιάζεται πολιτική επίθεση

19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα διάκριση για τον Χουάντσο - Ambassador του One Team για 2η σερί χρονιά

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Άνθισε η έρημος Ατακάμα και το θέαμα είναι μαγευτικό - Βίντεο

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία (βίντεο)

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Σιν: Πώς ξεκίνησε ο εθισμός του στο αλκοόλ - Το τραύλισμα, οι προσπάθειες απεξάρτησης και η συγγνώμη στους ανθρώπους που πλήγωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Φωτιά στο Κοινοβούλιο μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη αρχή: Η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

19:52LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ