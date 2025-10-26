Αχαΐα: Άγρια επεισόδια στον αγώνα Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου - Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα

Σκηνές ντροπής εκτυλίχθηκαν την Κυριακή (26/10) στο γήπεδο Σαραβαλίου «Κώστας Ζάρρας» στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κορυφής του Β’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την Α.Ε. Αιγίου.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια και τελικά διεκόπη οριστικά.

Η αρχική ένταση ξεκίνησε ανάμεσα σε παίκτες, οδηγώντας σε αποβολές, όμως η κατάσταση ξέφυγε και μετατράπηκε σε γενικευμένες συγκρούσεις ακόμα και έξω από το γήπεδο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 60ό λεπτό, με την Α.Ε. Αιγίου να προηγείται 1-0, όταν τα επεισόδια επεκτάθηκαν στην πλευρά του κυλικείου. Ο διαιτητής Παναγιώτης Γκαβός αποφάσισε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι και έκλεισε το φύλλο αγώνα.

Μέσα στον πανικό, φίλαθλος της Α.Ε. Αιγίου που σύμφωνα με πληροφορίες είναι και γαμπρός του προπονητή της ομάδας υπέστη οξύ έμφραγμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να αποκαταστήσουν την τάξη και να αποτρέψουν νέα επεισόδια, σύμφωνα με το thebest.gr.

Μετά τα γεγονότα, παράγοντες, παίκτες και φίλαθλοι των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας (Ερμού) για να καταθέσουν σχετικά με όσα συνέβησαν.

Διαβάστε επίσης