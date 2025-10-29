Με οκτώ αθλητές η ελληνική ομάδα στο 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού Wushu στην Κίνα

Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Wushu, συγκέντρωσε αθλητές από 54 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν εντυπωσιακά προγράμματα, συνδυάζοντας τεχνική αρτιότητα, δύναμη και παράδοση

Με οκτώ αθλητές η ελληνική ομάδα στο 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού Wushu στην Κίνα
Με επιτυχία και συγκίνηση ολοκληρώθηκε το 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού Wushu, που διεξήχθη από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 στην ιστορική πόλη Emeishan της Κίνας - έναν τόπο-σύμβολο για τις πολεμικές τέχνες και το πνεύμα του Wushu. Η διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Wushu, συγκέντρωσε αθλητές από 54 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν εντυπωσιακά προγράμματα, συνδυάζοντας τεχνική αρτιότητα, δύναμη και παράδοση.

Η ελληνική αποστολή συμμετείχε με οκτώ αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Σαολίν Γου Κουνγκ Βορείων Προαστίων: τους Δημήτριο Ιωάννη Μαθιόπουλο, Παναγιώτα Αικατερίνη Μαθιοπούλου, Χαράλαμπο Ιωσήφ Μαθιόπουλο, Μαργαρίτα Παγώνη, Γεώργιο Λαμπούση, Βασιλική Λαμπούση, Κωνσταντίνα Φωτεινογιαννοπούλου και Ευάγγελο Φωτεινογιαννόπουλο. Οι Έλληνες αθλητές εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας, αποσπώντας θετικά σχόλια για τις εμφανίσεις τους και τη συνολική τους παρουσία.

Ξεχωριστή σημασία είχε η ομαδική κατηγορία (group event), μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες του πρωταθλήματος. Σε αυτή, κάθε χώρα συγκροτεί μια μικτή ομάδα από διαφορετικούς συλλόγους, με στόχο την απόλυτη αρμονία κινήσεων και ομοιομορφία εκτέλεσης. Η επιτυχία απαιτεί, όπως τονίζει ο προπονητής της ελληνικής ομάδας, «πειθαρχία, συνεργασία και ενότητα - αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του Wushu».

Ο προπονητής, Κωνσταντίνος Μαθιοπουλος, που ορίστηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Wushu – Kung Fu, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της Ομοσπονδίας:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ομοσπονδία που με τίμησε αναθέτοντάς μου τον ρόλο του υπεύθυνου για τη δημιουργία της κατηγορίας group event. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και όλους τους συναδέλφους προπονητές για τη συνεργασία και την ομαδικότητα που επιδείξαμε. Ενωθήκαμε πρώτα εμείς σαν μια γροθιά, ώστε να εμπνεύσουμε το ίδιο πνεύμα στους αθλητές μας».

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει από την Κίνα γεμάτη εμπειρίες, συγκίνηση και περηφάνια, έχοντας αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι το ελληνικό Wushu διαθέτει ψυχή, ταλέντο και προοπτική.

