Γιατί ένας άντρας μπορεί να «πλαντάξει» για την Ομάδα του και όχι για μια Γυναίκα

Αν έχεις βρεθεί ποτέ σε εξέδρα στην Ελλάδα, ξέρεις καλά τη σκηνή: τύποι που στην κηδεία του πατέρα τους ήταν «βράχοι», να κλαίνε χωρίς ντροπή για ένα γκολ στο 93’. Ο ίδιος άνθρωπος που σε έναν χωρισμό θα ξεράσει ένα απλό «εντάξει, μωρέ, πάμε παρακάτω», μπορεί να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του για μια χαμένη πρόκριση σε νοκ-άουτ παιχνίδι της Ευρωλίγκας ή του Europa League. Παράλογο; Καθόλου, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Psychology.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας