Γιατί ένας άντρας μπορεί να «πλαντάξει» για την Ομάδα του και όχι για μια Γυναίκα
Έρευνες δείχνουν ότι για πολλούς άντρες το ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό «νόμιμο» πεδίο για να λυγίσουν χωρίς να νιώσουν ότι απειλείται ο ανδρισμός τους.
Αν έχεις βρεθεί ποτέ σε εξέδρα στην Ελλάδα, ξέρεις καλά τη σκηνή: τύποι που στην κηδεία του πατέρα τους ήταν «βράχοι», να κλαίνε χωρίς ντροπή για ένα γκολ στο 93’. Ο ίδιος άνθρωπος που σε έναν χωρισμό θα ξεράσει ένα απλό «εντάξει, μωρέ, πάμε παρακάτω», μπορεί να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του για μια χαμένη πρόκριση σε νοκ-άουτ παιχνίδι της Ευρωλίγκας ή του Europa League. Παράλογο; Καθόλου, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Psychology.
