ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Τεράστια ανταπόκριση για το «Μοιράσου τη Δύναμή σου»

Η δράση πραγματοποιήθηκε και στηρίζει το πρόγραμμα δωρεάς μαλλιών και παροχής περούκας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής»

Newsbomb

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Τεράστια ανταπόκριση για το «Μοιράσου τη Δύναμή σου»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των φιλάθλων στην πρωτοβουλία «Μοιράσου τη Δύναμή σου» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με στόχο τη στήριξη γυναικών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες από την ανακοίνωση της δράσης, όλες οι διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής καλύφθηκαν, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος επιβεβαίωσε τηλεφωνικά τη συμμετοχή του. Από τις μαρτυρίες όσων δήλωσαν συμμετοχή, ξεχώρισαν ιστορίες γυναικών που σκέφτονταν καιρό να δωρίσουν τα μαλλιά τους και βρήκαν στη συγκεκριμένη δράση την αφορμή, αλλά και οικογενειών με παιδιά ή νεαρών φιλάθλων που ανταποκρίθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο κομμωτήριο Angelopoulos της Θύρας VIP του T-Center Athens και στηρίζει το πρόγραμμα δωρεάς μαλλιών και παροχής περούκας του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για πράξεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Η μεγάλη ανταπόκριση, όπως σημειώνεται, δημιουργεί και μια άτυπη υπόσχεση: η δράση «Μοιράσου τη Δύναμή σου» να επαναληφθεί σύντομα.

0110
0210
0310
0410
0510
0610
0710
0810
0910
1010

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:50TRAVEL

Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της

16:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

16:07ΕΛΛΑΔΑ

O Όμιλος NAFTOGAZ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων Φυσικού Αερίου για τον χειμώνα 2025–2026

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λευκά μπαλόνια στον ουρανό - Φόρος τιμής για τα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Κόμβος η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG» – Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Αθήνα για τη στήριξη»

15:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Αυτοκίνητο με παράτυπους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επτά χρονιές που σημειώθηκαν οι θερμότερες θερμοκρασίες Νοεμβρίου στη χώρα μας - Ο υδράργυρος είχε αγγίξει τους 30 °C

15:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας»

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Πλήρωσε 3.200 ευρώ για αυτοκίνητο και δεν το παρέλαβε ποτέ - Χειροπέδες σε δύο άτομα

15:30ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL, Ηρακλής – Κολοσσός 86-71: Ο Τσιακμάς πάτησε το «γκάζι» κι ο «γηραιός» πήρε τη δεύτερη νίκη του!

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που ξυλοκόπησαν δύο 13χρονες στον Εύοσμο

15:27WHAT THE FACT

Δεν είναι μόνο το γιαούρτι: 6 τροφές που περιέχουν περισσότερα προβιοτικά

15:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Τεράστια ανταπόκριση στη δράση «Μοιράσου τη Δύναμή σου» για γυναίκες σε χημειοθεραπεία

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Δημήτρη Σταμάτη: «Τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Δύο σοροί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Κόμβος η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG» – Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Αθήνα για τη στήριξη»

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

12:10WHAT THE FACT

Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: 16χρονη στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ - Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος

13:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα σοκαριστική επίθεση εις βάρος ανήλικου: 15χρονος, 14χρονος και 13χρονος χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν το θύμα τους

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Εντυπωσιακές εικόνες από drone – Η Αστυνομία «σαρώνει» τους καταυλισμούς

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη ΔΕΘ στην πράξη: Οι 12 μειώσεις και καταργήσεις φόρων το 2026

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κατάρα του Τουταγχαμών: Η ανασκαφή φρίκης που «ζωντάνεψε» τον θρύλο - Ο ακρωτηριασμός και ο αποκεφαλισμός της μούμιας

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία, η στάση μας εκπορεύεται και από το τραύμα της Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ