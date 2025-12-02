Ο Άγιαξ κλείνει το πέταλο των οργανωμένων στο ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Το παιχνίδι του Άγιαξ απέναντι στη Χρόνινγκεν την Κυριακή (30/11) διεκόπη, εξαιτίας των καπνογόνων που άναψαν οι οπαδοί του «Αίαντα», με πολλά από αυτά να καταλήγουν στον αγωνιστικό χώρο.

Η συμπεριφορά των οργανωμένων εξόργισε τη διοίκηση, η οποία ανακοίνωσε πως θα κλείσει το πέταλο (τις θύρες 125 έως 129) στο Klassieker με αντίπαλο τη Φέγενορντ, τη 14η Δεκεμβρίου. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε πως η τελευταία προπόνηση του Άγιαξ θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

01 02 Διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Χρόνινγκεν, στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», λόγω ρίψης καπνογόνων από οπαδούς του «Αίαντα». Πηγή: GETTY. 02 02 Διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Χρόνινγκεν, στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», λόγω ρίψης καπνογόνων από οπαδούς του «Αίαντα». Πηγή: GETTY.

Η αναμέτρηση με την Χρόνινχεν θα συνεχιστεί σήμερα (02/12, 15:30) χωρίς την παρουσία θεατών.