Η Λίβερπουλ τίμησε τα γενέθλια του Ζότα - «Για πάντα στις καρδιές μας»

Η Λίβερπουλ τίμησε με μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την μνήμη και τα γενέθλια του ποδοσφαιριστή της, Ντιόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του Αντρέ τον περασμένο Ιούλιο.

Η Λίβερπουλ από τη πρώτη στιγμή στάθηκε στην οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή καθώς ανακοίνωσε πως θα καταβάλλει ολόκληρο το συμβόλαιο του υπολογιστή στην οικογένεια, ενώ παράλληλα έχει αποσύρει την φανέλα με τον αριθμό 20, που φορούσε ο Ζότα.

Σήμερα, ανήμερα της ημέρας των γενεθλίων του Ντιόγκο Ζότα η Λίβερπουλ έκανε ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης.

«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του.



Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του, Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με εκείνους του αδελφού του, Αντρέ.



Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο αριθμός μας το 20».