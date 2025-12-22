Βίντεο – έπος: Οπαδός της Ζάλγκιρις έχει κάνει… εικονοστάσι με τον Σιλβέν Φρανσίσκο

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έχει… τρελάνει με τις επιδόσεις του κατά την εφετινή σεζόν και δικαίως θεωρείται ο απόλυτος floor general της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Γάλλος γκαρντ μετρά 17.1 πόντους, 6.9 ασίστ, 2.9 ριμπάουντ, 1.1 κλεψίματα και 20.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά μέσο όρο σε 17 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και δείχνοντας γεννημένος για μεγάλες στιγμές, προκαλεί ενθουσιασμό στους Λιθουανούς.

Μάλιστα, ένας φίλος της Ζάλγκιρις έχει δημιουργήσει ένα… εικονοστάσι για τον χαρισματικό γκαρντ, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο έχει γίνει viral.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχεται την Τρίτη (23/12) τον Παναθηναϊκό για τη 18η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας.