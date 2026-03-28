Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καρέτσα και τον… στέλνουν στη Μίλαν: «Bασιλιάς των ασίστ»

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα έκαναν τους Ιταλούς να αποθεώσουν ξανά τον διεθνή μεσοεπιθετικό της Γκενκ

Η Μίλαν «τρέχει» ήδη τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, με το «καυτό» όνομα στη λίστα της διοίκησης να είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σύμφωνα με ιταλικά Μέσα ενημέρωσης.

Η Γκενκ έχει θέσει την τιμή πώλησης στα 45 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι περισσότερο από τη μεταγραφή – ρεκόρ των 38 εκατ. ευρώ του Άρντον Γιασάρι στη Μίλαν πέρυσι.

Σε 43 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελλο Βελγίου και Europa League, ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει πετύχει 3 γκολ και έχει ήδη μοιράσει 18 ασίστ.

Στα εντυπωσιακά του νούμερα και το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Μίλαν αναφέρθηκε και το calciomercato, που παρομοιάζει τον Καρέτσα με τον Μπερνάρντο Σίλβα κάνοντας λόγο για «Βασιλιά των ασίστ», τονίζοντας ότι προκειμένου η Γκενκ να τον παραχωρήσει, θα πρέπει να δεχτεί μία πρόταση με βάση τα 35 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για ένα κλασσικό δεκάρι. Σωματικά δεν εντυπωσιάζει, αλλά ευέλικτος ανάμεσα στις γραμμές. Σε συνδυασμό με το μαγικό αριστερό του πόδι, που τού επιτρέπει να εκτελεί άψογα και τα στατικές φάσεις, έχει μετατραπεί σε μία αληθινή “μηχανή” ασίστ», τονίζεται στο δημοσίευμα.

13:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκη» απάντηση ή «πράσινο» βήμα πρόκρισης | Η ώρα και το κανάλι

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό στιγμιότυπο: Πώς θηλυκές φάλαινες βοηθούν στον τοκετό και στηρίζουν το νεογέννητο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες… γιοκ: Γιατί η γραμμή Μητσοτάκη «εκλογές το 2027» είναι πολιτικά χρήσιμη σε αυτό το timing για τη ΝΔ;

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ισχυρά φαινόμενα την Πρωταπριλιά – Τι λέει για «μετεωρολογική βόμβα»

13:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πλακιάς: Όποιος έχει συμφέροντα να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καρέτσα και τον… στέλνουν στη Μίλαν: «Bασιλιάς των ασίστ»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Ιράν στόχευσε αποθήκη ουκρανικού συστήματος κατά των drones στα ΗΑΕ

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Στα 10 μέτρα έχουν κατέβει οι δύτες - Επιχειρεί η ομάδα που εντόπισε τον 34χρονο

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν ναρκωτικά σε κελί κρατουμένου

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πλήρη κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Oι Χούθι απειλούν να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε εργοστάσια όπλων σε όλο το Ιράν

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή σε απάτη με SMS για το Fuel Pass – Τι σας ζητούν οι επιτήδειοι

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αναμονή για Ρότα – Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «κιτρινόμαυροι»

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Παρατηρητής» ο Σαουλίδης λόγω... Τσίπρα;

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο Αττικής: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη

12:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Μάτι της Σαχάρας: Ένα γεωλογικό μυστήριο κατανοητό μόνο από το διάστημα

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο σταθμός Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Αντέχει το Ιράν: Μόνο το 1/3 του πυραυλικού οπλοστασίου του έχει καταστραφεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο σταθμός Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Στα 10 μέτρα έχουν κατέβει οι δύτες - Επιχειρεί η ομάδα που εντόπισε τον 34χρονο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πλήρη κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Oι Χούθι απειλούν να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε εργοστάσια όπλων σε όλο το Ιράν

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε 38χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του – Ήταν αδελφός αστυνομικού

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό βίντεο τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του, έπεσε από το καρότσι», ισχυρίζεται η 18χρονη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: «Μαριάμ… Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι» – Το συγκλονιστικό μοιρολόι μητέρας στα συντρίμμια του σπιτιού τους

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή σε απάτη με SMS για το Fuel Pass – Τι σας ζητούν οι επιτήδειοι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ και επιτέθηκαν σε θαμώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ