Γκάλης για Γκούμα: Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του μπασκετμπολίστα Βασίλη Γκούμα εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα social media ο Νίκος Γκάλης.

Συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του: «Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

