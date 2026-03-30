Γκάλης για Γκούμα: Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του
Τα συλλυπητήρια του Νίκου Γκάλη για την απώλεια του σπουδαίου μπασκετμπολίστα Βασίλη Γκούμα
Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του μπασκετμπολίστα Βασίλη Γκούμα εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα social media ο Νίκος Γκάλης.
Συγκεκριμένα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ έγραψε σε ανάρτησή του: «Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του. Ειλικρινή συλλυπητήρια».
