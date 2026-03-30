Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας

Ημέρα πένθους για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Βασίλης Γκούμας.

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Βασίλης Γκούμας έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα στο ελληνικό μπάσκετ και αποχώρησε από τα παρκέ έχοντας σημειώσει συνολικά 11.030 πόντους με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό.

Ήταν ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους Πρωταθλήματος. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 1992 ήταν ο πρώτος σκόρερ από καταβολής Α' Εθνικής. Τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος και 8ος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής ομάδας των ανδρών.

Ο Βασίλης Γκούμας “έχτισε” ένα από τα πιο εντυπωσιακά “βιογραφικά” σε μία εποχή που το μπάσκετ στη χώρα μας δεν ήταν ακόμη σε επαγγελματικό επίπεδο. Η καριέρα του συνδέθηκε περισσότερο με τον Πανελλήνιο με τη φανέλα του οποίου άλλωστε έζησε τα πιο παραγωγικά χρόνια του παρότι έπαιζε στο υψηλότερο επίπεδο, στην Α1 δηλαδή, μέχρι τα 41 του!

Γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946 στον Βόλο όπου άρχισε να παίζει μπάσκετ στον τοπικό Ολυμπιακό. Στα 15 του βρέθηκε στην Αθήνα για να αγωνιστεί για δύο χρόνια στον Πανελλήνιο. Στη συνέχεια ωστόσο, για προσωπικούς λόγους βρέθηκε στη Ν.Αφρική και ακολούθως για άλλα δύο χρόνια στην Αιθιοπία όπου έπαιξε μπάσκετ στο ομογενειακό σωματείο, τον Ολυμπιακό Ελληνικό ΑΣ Αντίς Αμπέμπα.

Το 1966, ο Βασίλης Γκούμας επέστρεψε στην Ελλάδα και στον Πανελλήνιο με τον οποίο μεγαλούργησε. Κέρδισε τους τέσσερις ατομικούς τίτλους του, αυτούς του κορυφαίου σκόρερ δηλαδή του Πρωταθλήματος, την περίοδο 1969-70 σημειώνοντας 619 πόντους, την περίοδο 1973-74 με 616, την περίοδο 1974-75 με 643 και την περίοδο 1976-77 με 670 πόντους.

Έπρεπε όμως να αλλάξει φανέλα για να πανηγυρίσει τον μοναδικό, ομαδικό τίτλο της καριέρας του. Ήταν αυτός του Κυπέλλου Ελλάδας του 1981, όταν οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του στον τελικό απέναντι στον Ηρακλή με 84-78. Τι και αν ήταν πια στα 35 του; Ο Βασίλης Γκούμας σημείωσε 30 πόντους.

Με ύψος 1.96, έπαιζε ως “πάουερ φόργουορντ” με σήμα κατατεθέν του, την άνεση με την οποία έφτανε στο αντίπαλο καλάθι. Στις 9 Δεκεμβρίου 1983, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον ΒΑΟ στο γήπεδο του Ιωνικού Νέας Φιλεδέλφειας. Ο Γκούμας σημείωσε τον 10.000ό πόντο του και το παιχνίδι σταμάτησε προς τιμήν του. Ο αρχηγός της ομάδας της Θεσσαλονίκης μάλιστα, ο Αλέκος Παρασκευάς του προσέφερε αναμνηστική πλακέτα. Η εικόνα του Βασίλη Γκούμα με την μπάλα που έγραφε τον αριθμό “10.000” ήταν ένα ακόμη αναμνηστικό.

Ο Βασίλης Γκούμας διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 1992, όταν τον προσπέρασε ο Νίκος Γκάλης μέσα από το παιχνίδι του Άρη με το Παγκράτι στο Μετς. Έκλεισε την καριέρα του στον Ηλυσιακό δίπλα σε άλλους τρεις «γερόλυκους» του ελληνικού μπάσκετ τους Χάρη Παπαγεωργίου, Δημήτρη Κοκολάκη και Κυριάκο Βίδα.

Αξιοσημείωτη ήταν και η διαδρομή του με το εθνόσημο καθώς μέτρησε 114 παιχνίδια (μοιράζεται την 30ή θέση με τον Απόστολο Κόντο και τον Δήμο Ντικούδη) και 1.641 πόντους (8ος) με την εθνική ομάδα των ανδρών. Ήταν τέτοιο δε το βεληνεκές του, που αγωνίστηκε τόσο στη μικτή Ευρώπης όσο και στη μικτή κόσμου!

Novibet
