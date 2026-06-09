Η EA προβλέπει τον νικητή του Μουντιάλ – Αυτή η χώρα θα κατακτήσει το τρόπαιο

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη έχει πλέον εκκινήσει. Με εκατομμύρια φιλάθλους να περιμένουν την πρώτη σέντρα του εφετινού Μουντιάλ, η EA μάς βάζει στο κλίμα της διοργάνωσης δημοσιεύοντας τη δική της πρόβλεψη για την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αρχίζει την προσεχή Πέμπτη (11/06) και η EA υποστηρίζει ότι η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβορί για να φτάσει στην κορυφή. Η πρόβλεψη προέκυψε έπειτα από προσομοιώσεις όλων των αγώνων της διοργάνωσης μέσω του EA Sports FC 26, από τη φάση των ομίλων έως και τον μεγάλο τελικό.

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? ?? pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

Η εκτίμηση της εταιρείας συνδέεται με το νέο The World’s Game Update, το οποίο προσθέτει στο παιχνίδι ένα διεθνές τουρνουά 48 ομάδων εμπνευσμένο από τη δομή του Μουντιάλ. Σύμφωνα με την EA, οι παίκτες μπορούν να αγωνιστούν με δεκάδες αδειοδοτημένες εθνικές ομάδες και να ζήσουν μια εμπειρία βασισμένη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν διαθέτει πλέον την επίσημη άδεια της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η EA αναφέρει, επίσης, ότι αντίστοιχες προσομοιώσεις της στο παρελθόν είχαν προβλέψει σωστά αρκετούς νικητές μεγάλων διοργανώσεων, αν και οι προβλέψεις της δεν ήταν πάντοτε απόλυτα επιτυχημένες. Για το 2026, πάντως, η επιλογή της είναι ξεκάθαρη: Η «Φούρια Ρόχα».

Με πλειάδα «αστέρων» αλλά χωρίς παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, που ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με 26 ποδοσφαιριστές, παίζει το πρώτο της παιχνίδι τη 15η Ιουνίου απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Στον όμιλο έχει, επίσης, τη Σαουδική Αραβία και την Ουρουγουάη.

H αποστολή της εθνικής Ισπανίας:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Ζοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα).

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο), Εμερίκ Λαπόρτ (Αθλέτικ), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Πουμπίλ (Ατλέτικο), Ερίκ Γκαρθία (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Άλεξ Γκριμάλδο (Λεβερκούζεν).

Μέσοι: Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρτίν Ζουμπιμέντι (Άρσεναλ), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί), Μικέλ Μερίνο (Άρσεναλ), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο).

Επιθετικοί: Μικέλ Οϊαρθάμπαλ (Σοσιεδάδ), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μπόρχα Ιγκλέσιας (Θέλτα), Βίκτορ Μουνιόθ (Οσασούνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ), Γέρεμι Πίνο (Κρίσταλ Πάλας).