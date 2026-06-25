Η FIFA απέκλεισε ολόκληρη χώρα από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα – Ο λόγος

Snapshot Η FIFA απέκλεισε το Νεπάλ από κάθε διεθνή ποδοσφαιρική δραστηριότητα λόγω σοβαρών παραβιάσεων του καταστατικού της που σχετίζονται με εξωτερικές παρεμβάσεις στη διοίκηση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας (ANFA).

Ο αποκλεισμός ξεκίνησε στις 24 Ιουνίου 2026 και περιλαμβάνει απαγόρευση συμμετοχής των εθνικών και συλλογικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις και απώλεια χρηματοδότησης από FIFA και AFC.

Η FIFA ζήτησε από όλες τις συνδεδεμένες ομοσπονδίες να μην έχουν αθλητικές επαφές με την ANFA όσο διαρκεί η τιμωρία και ανέστειλε τη συμμετοχή της ομοσπονδίας σε αναπτυξιακά προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η αναστολή μπορεί να αρθεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν το Νεπάλ συμμορφωθεί με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πριν το επόμενο Συνέδριο της FIFA.

Το Νεπάλ γίνεται η δεύτερη χώρα, μετά τη Ρωσία, που βρίσκεται σε αποκλεισμό από το διεθνές ποδόσφαιρο λόγω διοικητικών ή πολιτικών παρεμβάσεων. Snapshot powered by AI

Η FIFA προχώρησε σε μία από αυστηρότερες ποινές που μπορεί να επιβάλλει σε εθνική ομοσπονδία, θέτοντας το Νεπάλ εκτός παγκόσμιου ποδοσφαίρου μέχρι νεωτέρας. Η απόφαση αφορά σοβαρές παραβιάσεις των κανονισμών περί ανεξαρτησίας των ποδοσφαιρικών Αρχών, με αποτέλεσμα οι εθνικές και οι συλλογικές ομάδες της χώρας να αποκλειστούν από κάθε διεθνή διοργάνωση.

Το Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται στην 117η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, μπροστά από χώρες όπως το Πακιστάν, το Γιβραλτάρ και το Σαν Μαρίνο, τίθεται πλέον εκτός ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα.

Η απόφαση αφορά παρεμβάσεις τρίτων στη λειτουργία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Νεπάλ (ANFA). Προηγήθηκε τρίμηνη αναστολή της ομοσπονδίας από το Εθνικό Αθλητικό Συμβούλιο της χώρας, η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε.

Ωστόσο, έπειτα από προειδοποίηση της FIFA και της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (AFC), το Νεπάλ αποκλείστηκε από κάθε διεθνή διοργάνωση λόγω, όπως αναφέρεται, «κατάφωρων παραβιάσεων του Καταστατικού της FIFA που συνδέονται με παρέμβαση τρίτων».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία της χώρας χάνει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε μορφή χρηματοδότησης από τη FIFA και την AFC για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ η τιμωρία.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι το Γραφείο του Συμβουλίου αποφάσισε την άμεση αναστολή της ANFA εξαιτίας σοβαρών παραβιάσεων του καταστατικού που σχετίζονται με εξωτερικές παρεμβάσεις στη διοίκηση της ομοσπονδίας. Ως αποτέλεσμα, από την 24η Ιουνίου 2026, η ANFA στερείται όλων των δικαιωμάτων μέλους της FIFA μέχρι νεωτέρας, ενώ, οι εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι της χώρας δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις έως ότου αρθεί η αναστολή.

Η FIFA διευκρίνισε, επίσης, ότι ούτε η Ομοσπονδία, ούτε τα μέλη και οι αξιωματούχοι της μπορούν να επωφεληθούν από αναπτυξιακά προγράμματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες δράσεις. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις συνδεδεμένες Ομοσπονδίες να μην έχουν αθλητικές επαφές με την ANFA ή τις ομάδες αυτής όσο διαρκεί η τιμωρία.

Η FIFA υπογράμμισε ότι η αναστολή μπορεί να αρθεί οιαδήποτε στιγμή πριν από το επόμενο Συνέδριο, εφόσον το Νεπάλ συμμορφωθεί με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το Νεπάλ δεν έχει καταφέρει ποτέ να προκριθεί σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, ωστόσο, κατέκτησε το AFC Solidarity Cup το 2016. Ο τελευταίος αγώνας του ήταν η ήττα με 1–0 από το Λάος στα προκριματικά του Κυπέλλου Ασίας τον περασμένο Μάρτιο.

Η FIFA διατηρεί διαχρονικά αυστηρή στάση απέναντι σε περιπτώσεις πολιτικών ή διοικητικών παρεμβάσεων στη λειτουργία των Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών. Στο παρελθόν, έχουν τιμωρηθεί για παρόμοιους λόγους χώρες όπως το Πακιστάν, η Ινδονησία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Νιγηρία.

Το Πακιστάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχαν τεθεί σε αναστολή ακόμη και την περασμένη χρονιά λόγω προβλημάτων διακυβέρνησης, όμως, οι ποινές τους ήρθησαν μετά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της FIFA.

Πλέον, το Νεπάλ είναι η δεύτερη χώρα που βρίσκεται εκτός διεθνούς ποδοσφαίρου, μαζί με τη Ρωσία, η οποία εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένη από τη FIFA και την UEFA λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.