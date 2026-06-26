Μουντιάλ 2026: Βολική ισοπαλία για Παραγουάη και Αυστραλία (0-0)

Snapshot Ο αγώνας Παραγουάη

Αυστραλία για τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα.

Η Αυστραλία προκρίθηκε στην επόμενη φάση ως δεύτερη λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Η Παραγουάη έχει πολύ υψηλές πιθανότητες να προκριθεί, αναμένοντας τα αποτελέσματα άλλων ομίλων.

Οι δύο ομάδες επικεντρώθηκαν κυρίως στο να μην δεχθούν γκολ, δεδομένης της κατάστασης βαθμολογίας πριν τον αγώνα.

Οι δύο ομάδες είχαν προηγουμένως κερδίσει την Τουρκία, μετρώντας από τρεις βαθμούς η κάθε μία πριν τον μεταξύ τους αγώνα. Snapshot powered by AI

Με λευκή ισοπαλία έληξε ο αγώνας Παραγουάη - Αυστραλία, που διεξήχθη στο Σαν Φρανσίσκο, για την τρίτη αγωνιστική του 4ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026

Δεδομένης της κατάστασης που φαίνεται να διαμορφώνεται σχετικά με την πρόκριση στους «32» και την ισχυρή πιθανότητα μία ομάδα με τέσσερις βαθμούς να εξασφαλίζει την παρουσία της στην επόμενη φάση, οι δύο αντίπαλοι αγωνίσθηκαν πρωτίστως για να μην δεχθούν γκολ και δευτερευόντως για να σκοράρουν.

Πριν την έναρξη του αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν από τρεις βαθμούς (σ.σ. από τις νίκες τους επί της Τουρκίας) και προϊόντος του χρόνου, ο βαθμός της ισοπαλίας αποκτούσε μεγαλύτερη αξία. Κάπως έτσι, το σκορ δεν... άνοιξε ποτέ, με την Αυστραλία να εξασφαλίζει την δεύτερη θέση λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων και την Παραγουάη να περιμένει την εξέλιξη στους υπόλοιπους ομίλους, με τις πιθανότητες πρόκρισης να είναι συντριπτικά υπέρ της.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Γκόμεζ - Ιρβάϊν

Συνθέσεις:

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφαρο): Χιλ, Βελάσκες, Αλντερέτε (84′ Κανάλε), Κάσερες, Γκόμες, Μαϊντάνα (46′ Μαουρίτσιο), Γκόμες (90’+2′ Μπομπαντίγια), Κούμπας, Γκαλάρθα (90’+2′ Αλόνσο), Ενσίσο, Αβάλος (67′ Μπάριος).

Αυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Σιρκάτι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ονίλ, Ίρβιν (84′ Οκόν-Ένγκλστερ), Ιρανκούντα (84′ Γένγκι), Βολπάτο (58′ Χρούστιτς).