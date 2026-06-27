Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία, Πορτογαλία, Αργεντινή

«Κλειδώνουν» οι 32 ομάδες που θα βρεθούν στα νοκ–άουτ του Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία, Πορτογαλία, Αργεντινή
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται το Σάββατο (27/06) και κυρίως τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06) με τα παιχνίδια σε Ι’, ΙΑ’ και ΙΒ’ όμιλο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες από τα μεσάνυχτα μέχρι νωρίς το πρωί, με ενδιαφέροντα ζευγάρια όπως το Παναμάς – Αγγλία, το Κροατία – Γκάνα, αλλά και τις αναμετρήσεις Κολομβία – Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης τα παιχνίδια Αλγερία – Αυστρία και Ιορδανία – Αργεντινή, που ολοκληρώνουν το σημερινό τηλεοπτικό μενού.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

28/06 ǀ Παναμάς – Αγγλία (00:00, ΕΡΤ2).
28/06 ǀ Κροατία – Γκάνα (00:00, ΕΡΤ1)
28/06 ǀ Κολομβία – Πορτογαλία (02:30, ΕΡΤ2).
28/06 ǀ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (02:30, ΕΡΤ1).
28/06 ǀ Αλγερία – Αυστρία (05:00, ΕΡΤ1).
28/06 ǀ Ιορδανία – Αργεντινή 05:00, ΕΡΤ2).

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