Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία, Πορτογαλία, Αργεντινή

Η τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται το Σάββατο (27/06) και κυρίως τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06) με τα παιχνίδια σε Ι’, ΙΑ’ και ΙΒ’ όμιλο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες από τα μεσάνυχτα μέχρι νωρίς το πρωί, με ενδιαφέροντα ζευγάρια όπως το Παναμάς – Αγγλία, το Κροατία – Γκάνα, αλλά και τις αναμετρήσεις Κολομβία – Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης τα παιχνίδια Αλγερία – Αυστρία και Ιορδανία – Αργεντινή, που ολοκληρώνουν το σημερινό τηλεοπτικό μενού.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

28/06 ǀ Παναμάς – Αγγλία (00:00, ΕΡΤ2).

28/06 ǀ Κροατία – Γκάνα (00:00, ΕΡΤ1)

28/06 ǀ Κολομβία – Πορτογαλία (02:30, ΕΡΤ2).

28/06 ǀ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (02:30, ΕΡΤ1).

28/06 ǀ Αλγερία – Αυστρία (05:00, ΕΡΤ1).

28/06 ǀ Ιορδανία – Αργεντινή 05:00, ΕΡΤ2).