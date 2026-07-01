Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «16» που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα - Το σημερινό πρόγραμμα

Snapshot Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ θα παίξει με την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι.

Το τρίτο ζευγάρι των «16» είναι ο Καναδάς απέναντι στο Μαρόκο.

Τα δύο επόμενα ζευγάρια της φάσης των «16» θα προκύψουν από τους αγώνες Αγγλία

Λ.Δ. Κονγκό και Βέλγιο

Σενεγάλη. Snapshot powered by AI

Ύστερα κι από τις χθεσινές αναμετρήσεις της φάσης των «32» του Μουντιάλ, προέκυψαν δύο ακόμη ζευγάρια που θα διασταυρωθούν στη φάση των «16» με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.

Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, που απέκλεισε χθες στο φινάλε του αγώνα την Ακτή Ελεφαντοστού, θα παίξει με ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, τη Βραζιλία, η οποία επίσης προκρίθηκε στο τέλος του αγώνα με τους Ιάπωνες.

Από την άλλη, η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, πέρασε σαν σίφουνας τη Σουηδία και θα παίξει με την Παραγουάη που έκανε το «μπαμ» κι απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι.

Το τρίτο ζευγάρι που έχει σχηματιστεί για τη φάση των «16», το οποίο γνωρίζουμε ήδη από χθες, είναι αυτό του Καναδά με το Μαρόκο.

Τα σημερινά ματς

Σήμερα, βγαίνουν άλλα δύο εισιτήρια από τις αναμετρήσεις Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό και Βέλγιο-Σενεγάλη.

Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό 19:00, ΕΡΤ2

Βέλγιο-Σενεγάλη 23:00, ΕΡΤ2

Το πανόραμα της διοργάνωσης