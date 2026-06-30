Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία 1-2: Ο Χάαλαντ έστειλε τους Βίκινγκς σε ραντεβού με τη Βραζιλία - Βίντεο

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έστειλε τη Νορβηγία στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε στο 86ο λεπτό και διαμόρφωσε το 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού στο Ντάλας.

Έτσι, οι «Βίκινγκς» έκλεισαν ραντεβού για το βράδυ της Κυριακής (5/7, 23:00) με τη Βραζιλία, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Το σκορ άνοιξε -κόντρα στη ροή του αγώνα- η Νορβηγία με ένα καταπληκτικό γκολ του Αντόνιο Νούσα, ο οποίος στο 39΄ έστειλε τη μπάλα με δεξί φαλτσαριστό σουτ στην «απέναντι» γωνία του Φοφανά.

Οι Αφρικανοί είχαν περισσότερο τη μπάλα στην κατοχή τους, όμως οι «Βίκινγκς» έχασαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τον Χάαλαντ στο 39΄ (έβαλε την κόντρα ο Σανκαρέ) και τον Χέγκεμ στο 69΄ (έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Ντιαλό).

Ο Αμάντ Ντιαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μπει ως αλλαγή στο 60΄ για να αλλάξει τον ρου της αναμέτρησης. Ήταν αυτός που αποσόβησε το 2-0 στο 69΄ και λίγο αργότερα ισοφάρισε με «μαγική» ενέργεια.

Ο 24χρονος επιθετικός πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσαρε ιδανικά τον Νίλαντ για το 1-1 στο 74΄.

Οι Νορβηγοί αποφάσισαν να βγουν μπροστά, καθώς μέχρι το σημείο εκείνο είχαν αφήσει την πρωτοβουλία στους «Ελέφαντες». Πήραν μέτρα στο γήπεδο και στο 86΄ πέτυχαν το γκολ που τους χάρισε την πρόκριση. Ο Μπεργκ βγήκε μόνος από δεξιά και έκοψε τη μπάλα παράλληλα στην «καρδιά» της άμυνας, όπου ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγραψε το 2-1 για το 5ο του γκολ στη διοργάνωση.

Στο 90+6΄ ο Νίλαντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο φάουλ του Ντιαλό από τα 40 μέτρα (!) κρατώντας την πρόκριση για την ομάδα του.

Διαιτητής: Χεσούς Βαλενσουέλα (Βενεζουέλα)

Κίτρινες: Νούσα

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Φαέ Εμέρς): Φοφανά, Κονάν (90+3΄ Τουρέ), Ντουέ, Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλαΐ (60΄ Αμάντ Ντιαλό), Μπονί (60΄ Ουαχί), Πεπέ (87΄ Ντιακιτέ), Ντιομαντέ (90+3΄ Γκεσάν)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Πέντερσεν (83΄ Άουρσνες), Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σόρλοτ (71΄ Μπομπ), Νούσα (71΄ Σιέλντερουπ), Χάαλαντ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

ΤΟ 0-1:

ΤΟ 1-1:

ΤΟ 1-2: