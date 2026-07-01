Μουντιάλ 2026: Με μπροστάρη τον εκπληκτικό Εμπαπέ, η Γαλλία… ισοπέδωσε τη Σουηδία

Ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ» είχε ξανά κέφια και πέτυχε δύο γκολ στο άνετο 3-0 της Γαλλίας επί των Σκανδιναβών που απλά παραδόθηκαν στην ανωτερότητα της ομάδας του Ντεσάμπ.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Με μπροστάρη τον εκπληκτικό Εμπαπέ, η Γαλλία… ισοπέδωσε τη Σουηδία
AP
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Γαλλικό πάρτι στο Νιου Τζέρσεϊ με κεντρικό πρόσωπο τον Κιλιάν Εμπαπέ. Κάπως έτσι περιγράφεται αυτό που έγινε στο ματς των «τρικολόρ» με τη Σουηδία για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Ντεσάμπ έφτασε άνετα στο 3-0 και πήρε χωρίς να… ιδρώσει το εισιτήριο για τους «16». Δείχνοντας γιατί είναι απ’ τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε ξανά κέφια και πέτυχε δύο απ’ τα τρία γκολ της ομάδας του. Ο Μπαρκολά σκόραρε κι αυτός, για τους «τρικολόρ» που είχαν δύο δοκάρια και αρκετές ακόμη ευκαιρίες κόντρα στους Σουηδούς που απλά παρακολουθούσαν μην μπορώντας να κάνουν κάτι περισσότερο σε πολλές στιγμές του ματς.

Πλέον, η Γαλλία έχει ήδη το μυαλό της στο ματς των «16» με την Παραγουάη. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα μεσάνυχτα της Κυριακής 5 Ιουλίου, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Το ματς

Το πρώτο εικοσάλεπτο είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα. Η Γαλλία… έβαλε το πόδι στο γκάζι από εκείνο το σημείο και μετά, με αποτέλεσμα να «πνίξει» τους Σουηδούς.

Στο 32’ ο Εμπαπέ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση από τα αριστερά, αλλά το σουτ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Σουηδού τερματοφύλακα.

Πέντε λεπτά μετά, ο Ολίσε έγινε δέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και με ένα εκπληκτικό γυριστό ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει ένα εκπληκτικό γκολ, όμως η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Ζέτερστρομ και στρώθηκε ιδανικά στον Ντεμπελέ, ο οποίος από κοντά την έστειλε λίγο πάνω από την σουηδική εστία.

Στο 45ο λεπτό, ο Εμπαπέ με μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του, μπήκε στην περιοχή της Σουηδίας από τα αριστερά και αφού απέφυγε όποιον αμυντικό βρέθηκε στον δρόμο του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Οι Γάλλοι δεν… κατέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο μέρος. Στο 52ο λεπτό ο Τσουαμενί πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και με κάθετη πάσα βρήκε τον Ολίσε, ο οποίος λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή με κάθετη πάσα έβγαλε σε θέση βολής τον Μπαρκολά, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά και έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους «τρικολόρ».

Στην συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα «έπεσε» με τους Γάλλους να παραμένουν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο και στο 74ο λεπτό να πετυχαίνουν και τρίτο γκολ. Ο Ολίσε πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με ακόμη μία εξαιρετική κάθετη πάσα, έδωσε έτοιμο γκολ στον Εμπαπέ, ο οποίος πλάσαρε στην απέναντι γωνία του Ζέτερστρομ και σκόραρε για 18η φορά στα χρονικά των Μουντιάλ.

Διαιτητής: Ντ. Μάκελι (Ολλανδία)

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Ντιν (78` Τεό Ερναντέζ), Ουπαμεκανό, Κουντέ (75` Γκούστο), Σαλιμπά, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ (75` Ντουέ), Εμπαπέ (85` Ματετά), Ολίσε (85` Σερκί), Μπαρκολά.

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκράχαμ Πότερ): Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον (82` Σβάνμπεργκ), Στρουντ (66` Αλι), Μπέργκβαλ (66` Ζένελι), Αγιάρι (82` Νίγκρεν), Ίσακ (89` Νίλσον), Ελάνγκα, Γκιόκερες.

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