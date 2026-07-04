Βόλος κατά ΕΟΚ: «Αμείλικτα ερωτήματα για τη διαδικασία των wild card, γίνονταν προσφορές μέσω sms»

Η Ανόρθωσις Βόλου εξέδωσε ανακοίνωση κατά της ΕΟΚ για την διαδικασία των wild cards, κάνοντας λόγω για προσφορές μέσω sms με την Ελληνική Ομοσπονδία και τον ίδιο τον Βαγγέλη Λιόλιο για άλλη μια φορά να κρύβονται.

Αναλυτικά:

«ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΟΥΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ… Η ομάδα μας ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ κατέθεσε φάκελο διεκδίκησης της Α1 wild card, συμμετέχοντας σε μια διαδικασία που όπως εξελίχθηκε ίσως γεννά σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και την τήρηση βασικών αρχών αξιολόγησης.

Προτού εκκινήσει η διαδικασία υπήρξαν άτυπες επικοινωνίες προς ομάδες σχετικά με οικονομικά ποσά, ενώ εν συνεχεία ενημερωθήκαμε ότι οι προσφορές έπρεπε να αποσταλούν μέσω… SMS!! Μάλιστα, έλαβε χώρα και ψηφοφορία από τις συμμετέχουσες ομάδες από την οποία προέκυψε συγκεκριμένη κατάταξη η οποία ουδόλως τηρήθηκε καθώς ομάδα που κατατάχθηκε χαμηλά εμφανίστηκε τελικά να λαμβάνει τη wild card ΧΩΡΙΣ να έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί κριτήρια της τελικής επιλογής και πρακτικά επί της απόφασης αυτής.

Πώς εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης όταν πιθανόν δεν τηρείται νόμιμο πλαίσιο βάσει του οποίου άπασες οι υποψήφιες ομάδες κρίνονται και εν τέλει επιλέγονται πιθανόν βάσει προκαθορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων σαφώς ορισμένων όταν δεν κοινοποιούνται οι αποφάσεις έγκρισης, όταν αυθαιρέτως επιλέγονται ομάδες χωρίς τήρηση τυπικής διαδικασίας και αιτιολόγησης;

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΚΟΜΗ και σήμερα προκλητικά ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ.

ΥΓ: Θα ελεγχθούν επιτέλους οι ελέγχοντες;

ΥΓ1: θα επανέλθουμε με στοιχεία προς πάσα νόμιμη και θεσμική κατεύθυνση..

ΥΓ2: Όσον αφορά την επικύρωση (κατά τη γνώμη μας κακώς έγινε ΑΝ ΕΓΙΝΕ) της βαθμολογίας της Α1 γυναικών ενώ εκκρεμούν νόμιμα κατατεθειμένες και πληρωμένες(παράβολα) ενστάσεις που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ-ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ούτε από την επιτροπή πρωταθλήματος ούτε από την κα Αθλητικό Δικαστή ίσως κάποιος θεσμικός φορέας να οφείλει να παρέμβει έστω και καθυστερημένα καθώς και οι ΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ..».