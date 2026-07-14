Μουντιάλ 2026: Μαχητικά F-35 συνόδευσαν το αεροσκάφος που μετέφερε την εθνική της Νορβηγίας στο Όσλο

Nορβηγικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 υποδέχτηκαν την εθνική της Νορβηγίας κατά την επιστροφή της ομάδας στο Όσλο, πετώντας δίπλα στο αεροπλάνο που τους μετέφερε.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τα τρία μαχητικά F-35 να συνοδεύουν το αεροσκάφος, καθώς εκείνο εισήλθε στον εναέριο χώρο της Νορβηγίας και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο του Όσλο.

Δείτε το βίντεο:

Norwegian Air Force F-35s escorting the Norwegian football World Cup team on their flight to home. Such an overwhelming gesture by the Norwegian Air Force!?⚽️ pic.twitter.com/xxyyLMgqdN — Chauhan (@PlatypusX0) July 13, 2026

Εκεί, χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν την ομάδα, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, μετά την ήττα της απέναντι στην Αγγλία (2-1). Σύμφωνα με τοπικά μέσα, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Βασιλικό Παλάτι του Όσλο για να υποδεχτούν την ομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, η αεροπορική εταιρεία που μετέφερε τους παίκτες στην Νορβηγία μετονομάστηκε σε «Ro Ro Ro Ro Airlines», μια αναφορά στο κουπί που έκαναν οι παίκτες αλλά και οι φίλαθλοι της ομάδας κατά την διάρκεια των αγώνων της ομάδας στο Μουντιάλ.

Ro ? Ro ? Ro ? Ro ? Airlines ?? pic.twitter.com/SmGC58bl1i — Flightradar24 (@flightradar24) July 13, 2026

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