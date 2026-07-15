Μουντιάλ 2026: Ο Ντιντιέ Ντεσάν αποχωρεί από την εθνική Γαλλίας, ο Ζιντάν ετοιμάζεται να αναλάβει

Ο κύκλος του Ντιντιέ Ντεσάν στο «τιμόνι» της εθνικής Γαλλίας θα ολοκληρωθεί με τον μικρό τελικό στο Μουντιάλ, μετά την ήττα των «τρικολόρ» από την Ισπανία στον ημιτελικό.

Ο Γάλλος προπονητής θα αποχωρήσει από τον πάγκο των δύο φορές πρωταθλητών κόσμου, με ένα παιχνίδι παρηγοριάς για την τρίτη θέση. Μετά την ήττα από την Ισπανία με 2–0 στον ημιτελικό, η Γαλλία περιμένει τον ηττημένο από το Αγγλία – Αργεντινή.

Μετά το τέλος του Ντεσάν, εκτός απροόπτου θα αναλάβει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Γαλλική Ομοσπονδία, όπως μεταδίδουν κορυφαία Μέσα ενημέρωσης της χώρας.

??? OFFICIAL: Didier Deschamps’ cycle as France head coach comes to an end. It’s over. ??



Last game for the 3rd and 4th place then his goodbye… and the start of Zinedine Zidane era. pic.twitter.com/d3UIAOcEEd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Ο Ντεσάν θα αποχωρήσει έχοντας πανηγυρίσει ως προπονητής της Γαλλίας μία κατάκτηση Μουντιάλ (το 2018) κι ένα Nations League, το 2021.

Παράλληλα, θα ολοκληρώσει τη θητεία του έχοντας γνωρίσει πέντε ήττες απέναντι στην Ισπανία. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει νικήσει τη Γαλλία του Ντεσάν τόσες φορές.

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