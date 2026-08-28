Παναθηναϊκός: Το «πράσινο» σχόλιο του Αζεντίν Ουναχί κάτω από το βίντεο παρουσίασης του Ιμράν Λούζα

Καθώς «φουντώνει» η συζήτηση αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο Αζεντίν Ουναχί αποδεικνύει πως δεν ξεχνά τον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός μέσος έκανε τη δική του «πράσινη» παρέμβαση κάτω από το βίντεο της ανακοίνωσης του συμπατριώτη του, Ιμράν Λούζα, αφήνοντας ένα τριφύλλι και μία καρδιά. Μία μικρή κίνηση που ασφαλώς δεν πέρασε απαρατήρητη.

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Η απόκτηση του Ιμράν Λούζα από τη Γουότφορντ κόστισε περίπου 7.000.000 ευρώ, ενώ, το συμβόλαιό του προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους 1.000.000 ευρώ.

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