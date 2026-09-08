Παναθηναϊκός – Μπαντιό: «Όλοι εδώ είναι επαγγελματίες, δουλεύουμε για έναν κοινό στόχο»

Ο Μπράνκου Μπαντιό μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και την προσαρμογή στο σύστημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπειτα από μία άκρως εντυπωσιακή σεζόν με τη Βαλένθια.

Αναφερόμενος στις πρώτες ημέρες προπονήσεων με του συμπαίκτες και τον νέο του προπονητή, τόνισε πως «είναι πολύ καλά, δένομαι με τους συμπαίκτες μου και μέχρι στιγμής είναι υπέροχα».

Σε ό,τι αφορά τη ρουτίνα της ομάδας, υποστήριξε πως όλοι λειτουργούν πραγματικά επαγγελματικά, ενώ, μιλώντας για όσα τον έχουν εκπλήξει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εμπειρίες του, σημείωσε πως «δεν θα έλεγα ότι με εξέπληξε, αλλά ξέρεις, είναι καλό το γεγονός ότι όλοι είναι δεμένοι και δουλεύουμε μαζί προς ένα κοινό στόχο», στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού.

https://www.instagram.com/reel/DdCItM-IttO/

Ο Μπαντιό αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που έχει με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, εξηγώντας πως τον βοηθούν πολύ, ώστε να γνωρίζει τι χρειάζεται ο κόουτς από εκείνους και πώς θέλει να παίζουν, αλλά και για να γνωρίσει τον τρόπο παιχνιδιού του.

Όσον αφορά τις πρώτες του εντυπώσεις από την Αθήνα, έκανε λόγο για «μία υπέροχη πόλη», ενώ, σε ερώτηση εάν υπάρχει κάτι που θα εκπλησσόταν ο κόσμος εφόσον μάθαινε για εκείνον, απάντησε: «Δεν ξέρω. Δεν νομίζω, είμαι… ανοιχτό βιβλίο».

Τέλος, αποκάλυψε πως στον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνει να βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του και τους φίλους του. «Αυτό κάνω περισσότερο, πηγαίνω σε εστιατόρια… Όχι πολλά περισσότερα», προσέθεσε.