Πετρούνιας: Στο Ρότερνταμ με την οικογένειά του μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Snapshot Η σύζυγός του Βασιλική Μιλλούση και οι δύο κόρες τους, Σοφία και Λένια, τον στήριξαν από κοντά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Πετρούνιας αντιμετώπισε ίωση και υψηλό πυρετό πριν τον τελικό, αλλά βρήκε τον ρυθμό του και παρουσίασε ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων του.

Ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν και τόνισε πως θα αποχωρήσει από τη χαρά του βάθρου μόνο όταν το αποφασίσει ο ίδιος. Snapshot powered by AI

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία πανηγύρισε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στον τελικό των κρίκων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Στο πλευρό του σε αυτή τη σπουδαία στιγμή βρέθηκαν η σύζυγός του, Βασιλική Μιλλούση, και οι δύο κόρες τους, Σοφία και Λένια, οι οποίες ταξίδεψαν μέχρι την Ολλανδία για να τον ενθαρρύνουν από κοντά.

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Μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, η οικογένεια μοιράστηκε τη χαρά της επιτυχίας, ενώ η Βασιλική Μιλλούση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την παραμονή τους στο Ρότερνταμ. Σε αυτές, ο Έλληνας πρωταθλητής ποζάρει χαμογελαστός με το μετάλλιο στο στήθος, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η σύζυγός του στηρίζει διαχρονικά την προσπάθειά του, ενώ οι δύο κόρες τους αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του, τόσο στις μεγάλες αθλητικές στιγμές όσο και στην καθημερινότητά του.

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Λίγες ώρες μετά τον τελικό, ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε και ο ίδιος μια ανάρτηση στο Instagram, περιγράφοντας τη δύσκολη εβδομάδα που προηγήθηκε της επιτυχίας του. Όπως αποκάλυψε, μια ίωση και ο πυρετός που έφτασε τους 39 βαθμούς τον είχαν προβληματίσει έντονα, ωστόσο κατάφερε να βρει τον ρυθμό του λίγο πριν από τον αγώνα.

«Δεν έχω λόγια! Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στον τελικό παρουσίασε ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων του.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στάθηκε στη δουλειά, την πίστη και την αγάπη που κρύβονται πίσω από κάθε διάκριση, ευχαριστώντας όσους βρίσκονται δίπλα του. Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας πως θα αποχωρήσει από τη χαρά του βάθρου μόνο όταν το αποφασίσει ο ίδιος.