NASA: Κατέγραψε μαγευτικά ωκεάνια ρεύματα που μοιάζουν με... έργο του Βαν Γκογκ (εικόνες - βίντεο)

Το φως της δημοσιότητας είδε μια μαγευτική απεικόνιση των ωκεάνιων ρευμάτων που μοιάζει με πίνακα του Βαν Γκογκ. Η NASA χρησιμοποίησε τη διαστημική υπηρεσία «Perpetual Ocean 2» και στη συνέχεια δημοσίευσε σχετικό βίντεο.

Στο βίντεο και στις εικόνες φαίνονται στην επιφάνεια του ωκεανού οι υποθαλάσσιοι στροβιλισμοί, με πολλούς να τους παραλληλίζουν με τον εμβληματικό πίνακα του Βίνσεντ βαν Γκογκ «Έναστρη Νύχτα» από το 1889.

Το έργο του Βαν Γκογκ «Έναστρη Νύχτα»

Το μοντέλο ωκεάνιας κυκλοφορίας ECCO (Estimating the Circulation and Climate of the Ocean) ενσωματώνει παρατηρήσεις από διαστημόπλοια. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται εδώ προέρχονται από το ECCO-2 και καλύπτουν τα έτη 2021-2023.

«Το 2011 χρησιμοποιήσαμε το ECCO2 για να δημιουργήσουμε μια οπτικοποίηση που ονομάζεται Perpetual Ocean. Το Perpetual Ocean συνεχίζει να είναι εξαιρετικά δημοφιλές, αλλά δείχνει μόνο τα ωκεάνια ρεύματα στην επιφάνεια», αναφέρεται σε δήλωση από τη NASA.

Έναστρη νύχτα, στροβιλώδης ωκεανός

«Σε αυτή τη νέα απεικόνιση χρησιμοποιούμε το τρισδιάστατο πεδίο ταχύτητας του ωκεανού για να απεικονίσουμε μερικά από τα ισχυρότερα ωκεάνια ρεύματα. Απελευθερώνουμε εικονικά σωματίδια στον ωκεανό και τα αφήνουμε να κινούνται. Κάθε σωματίδιο έχει ένα ίχνος για να δούμε καλύτερα την κατεύθυνση της κίνησής του. Τα σωματίδια που αρχικά βρίσκονται σε βάθος άνω των 600 μέτρων έχουν μήκος διαδρομής 3 ημερών, ενώ εκείνα που αρχικά βρίσκονται σε βάθος μεγαλύτερο των 600 μέτρων έχουν μήκος διαδρομής 6 ημερών», αναφέρεται στις ίδιες δηλώσεις.

Δείτε εδώ τα βίντεο από τη NASA

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

