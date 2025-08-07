Φοιτητές μηχανικής κατασκευάζουν εντυπωσιακό drone που μεταβαίνει από τον ουρανό στο νερό

Τέσσερις τελειόφοιτοι φοιτητές εφαρμοσμένης βιομηχανικής ηλεκτρονικής από τη Δανία ανέπτυξαν ένα καινοτόμο drone, το οποίο μπορεί να απογειώνεται, να πετά στον αέρα, να εισέρχεται στο νερό και να κινείται υποβρυχίως, επιστρέφοντας ξανά σε λειτουργία πτήσης – όλα αυτά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το πολυλειτουργικό drone σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τους Andrei Copaci, Pawel Kowalczyk, Krzysztof Sierocki και Mikolaj Dzwigalo, στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας. Με τη βοήθεια του αναπληρωτή καθηγητή Petar Durdevic, το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έκτοτε έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.instagram.com/reel/DM3Bxt8h1KI/

Το κλειδί της επιτυχίας του εγχειρήματος εντοπίζεται στον ευφυή σχεδιασμό των προπελών του drone. Οι λεπίδες μεταβάλλουν τη γωνία τους ανάλογα με το περιβάλλον: προσφέρουν άνωση κατά την πτήση και υποβρύχια ευελιξία κατά την κολύμβηση. Ο σχεδιασμός επιτρέπει ομαλή εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών, αποφεύγοντας τους πολύπλοκους μετασχηματισμούς άλλων παρόμοιων προτάσεων, όπως αναφέρει η New York Post.

Η κατασκευή βασίστηκε σε 3D εκτύπωση και μηχανές κοπής CNC, ενώ η ομάδα ανέπτυξε και το λογισμικό ελέγχου, με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης εξαρτημάτων. Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram και το YouTube παρουσιάζουν τη συσκευή να απογειώνεται από την άκρη μιας πισίνας, να εισέρχεται στο νερό, να κινείται με ακρίβεια και να επιστρέφει ξανά στον αέρα, εντυπωσιάζοντας με την ακρίβεια των κινήσεών του.

Παρότι βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, η τεχνολογία του drone μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικά πεδία δράσης, όπως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, επιστημονικές μελέτες θαλάσσιων οικοσυστημάτων, επιθεωρήσεις πλοίων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων, ακόμη και σε αποστολές ασφαλείας ή στρατιωτικής χρήσης.

Το εγχείρημα έχει αποσπάσει ευρεία αναγνώριση στον ακαδημαϊκό και τεχνολογικό χώρο, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που προσφέρει η πρακτική εκπαίδευση και η διεπιστημονική προσέγγιση στους τομείς της μηχανικής, της ρομποτικής και της καινοτομίας.