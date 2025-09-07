«Μη ρεαλιστικοί» οι στόχοι της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία, λέει ο επικεφαλής της Stellantis

Ο μηχανικός David Stoliaruk δουλεύει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ενός αυτοκινήτου στο IC Auto στη Φιλαδέλφεια, την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023.

Οι στόχοι της μείωσης των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030 και η απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μέχρι το 2035 (στην Ευρωπαϊκή Ένωση) δεν είναι ρεαλιστικοί» υποστηρίζει ο νέος γενικός διευθυντής της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis, ο Ιταλός Αντόνιο Φιλόζα.

Σε συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Les Echos, ο Φιλόζα ζητά να εισαχθούν «ευέλικτα» μέτρα που «θα συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αποανθρακοποίηση και τη διατήρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας».

Η Stellantis (Jeep, Peugeot, Fiat) είναι η τέταρτη σε μέγεθος αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο.

Η απαγόρευση, από το 2035, της πώλησης νέων βενζινοκίνητων ή ντιζελοκίνητων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, στην ΕΕ, το εμβληματικό, φιλόδοξο μέτρο της ευρωπαϊκής «Πράσινης Συμφωνίας» εγκρίθηκε από την Κομισιόν, παρά τις επιφυλάξεις της Γερμανίας. Ορίστηκε πάντως μια ρήτρα «επανεξέτασης» της το 2026, ώστε να γίνουν, εάν χρειαστεί, κάποιες προσαρμογές.

Ο στόχος αμφισβητείται εδώ και πολλούς μήνες από τους κατασκευαστές, καθώς οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων παραπαίουν και ο ανταγωνισμός από την Κίνα αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν τους αμερικανικούς δασμούς και τα κέρδη τους πέφτουν παγκοσμίως. Η BMW πρότεινε την Παρασκευή να αναβληθεί για το 2050 η απαγόρευση ενώ ο επικεφαλής της Mercedes-Benz και πρόεδρος της ένωσης Ευρωπαίων κατασκευαστών χαρακτήρισε τον στόχο του 2035 «ανέφικτο».

Ο Αντόνιο Φιλόζα ζήτησε να ξεκινήσει «γρήγορα» διάλογος, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί η «ταχεία παρακμή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας».

