Ο Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα μετά την επιβολή προστίμου 2,95 δισ. ευρώ στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις απειλές του να επιβάλει περισσότερους δασμούς στην Ευρώπη, μετά την επιβολή προστίμου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Google από τις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την Παρασκευή πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ στην Google για τις πρακτικές της στον τομέα της διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης, παρά τους φόβους εντός της ΕΕ για κλιμάκωση των εντάσεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social καταγγέλλοντας ως «πολύ άδικα» τα πρόστιμα και τους φόρους που επιβάλλονται από την ΕΕ στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό στη λαμπρή και άνευ προηγουμένου αμερικανική εφευρετικότητα», έγραψε ο Τραμπ, προτού απειλήσει να ξεκινήσει εμπορική έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η Επιτροπή, η ανώτατη αντιμονοπωλιακή αρχή της ΕΕ, διέταξε τον αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο να τερματίσει την «αυτοπροτίμηση» των δικών του υπηρεσιών και να εισαγάγει μέτρα για τον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης του στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας.

Το πρόστιμο είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν επιβληθεί στην Google. Το 2018 της είχε επιβληθεί πρόστιμο 4,12 δισ. ευρώ για τη χρήση του λειτουργικού συστήματος Android για κινητά τηλέφωνα με σκοπό την εξάλειψη των ανταγωνιστών της.

Η Google έχει τώρα 60 ημέρες για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να συμμορφωθεί. Εάν δεν το πράξει, οι Βρυξέλλες προειδοποίησαν ότι οι φερόμενες παραβάσεις θα μπορούσαν να επιλυθούν μόνο με την υποχρεωτική πώληση τμημάτων της επιχείρησής της.

«Στο παρόν στάδιο, φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος για την Google να τερματίσει αποτελεσματικά τη σύγκρουση συμφερόντων είναι με ένα διαρθρωτικό μέτρο, όπως η πώληση μέρους της επιχείρησης Adtech», δήλωσε η επικεφαλής του τομέα ανταγωνισμού της ΕΕ, Teresa Ribera. «Αυτό φαίνεται τόσο απαραίτητο όσο και αναλογικό για την αποτελεσματική παύση της παράβασης».

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η Lee-Anne Mulholland, παγκόσμια επικεφαλής ρυθμιστικών υποθέσεων της Google, χαρακτήρισε το πρόστιμο «αδικαιολόγητο» και δήλωσε ότι «απαιτεί αλλαγές που θα βλάψουν χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθιστώντας πιο δύσκολο για αυτές να κερδίσουν χρήματα».

Η Google χαρακτήρισε επίσης το πρόστιμο ως παράδειγμα της δυσανάλογης επιβολής της νομοθεσίας της Ευρώπης σε αμερικανικές εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες άλλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook.

Η ανακοίνωση της ΕΕ είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή από τον επικεφαλής εμπορίου Maroš Šefčovič, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τη διαδικασία.

Οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον εξακολουθούν να διευθετούν τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη στα τέλη Ιουλίου. Ο Τραμπ απείλησε επίσης πρόσφατα με δασμολογικά μέτρα εναντίον χωρών των οποίων οι φόροι ή οι νόμοι στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Οι νέες απειλές του Τραμπ την Παρασκευή έρχονται μια μέρα μετά τη συνάντηση των επικεφαλής μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας σε δείπνο στο Λευκό Οίκο, όπου εξήραν τον πρόεδρο.

Οι πιθανές νέες επιβαρύνσεις υπογραμμίζουν ότι οι αναταραχές μεταξύ της Ουάσιγκτον και των κύριων εμπορικών εταίρων της είναι πιθανό να συνεχιστούν παρά τη σύναψη πολυάριθμων εμπορικών συμφωνιών.

Ο Šefčovič αρνήθηκε την Τετάρτη να σχολιάσει τις εμπιστευτικές διαδικασίες, αλλά δήλωσε ότι «υποστηρίζει πλήρως» την έρευνα κατά της Google υπό την Ribera και ότι «ήταν σε τακτική επαφή τις τελευταίες ημέρες».

Την Παρασκευή, η Ribera δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες μας με σταθερότητα και δικαιοσύνη, χωρίς φόβο ή εύνοια, σε σχέση με όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη».



Το πρόστιμο της Παρασκευής σχετίζεται με μια έρευνα που χρονολογείται από το 2021, όταν η Επιτροπή δήλωσε ότι είχε ανησυχίες ότι η Google δυσχέραινε τον ανταγωνισμό των αντιπάλων της στην αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης.

Το 2023, οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν την Google για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας, προειδοποιώντας ότι οι φερόμενες παραβάσεις θα μπορούσαν να επιλυθούν μόνο με την υποχρέωση του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα να πουλήσει μέρος της επιχείρησής του.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Google απέφυγε επίσης μια δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ που απαιτούσε τη διάσπασή της, μετά από μια απόφαση πέρυσι ότι είχε δημιουργήσει παράνομο μονοπώλιο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε υποστηρίξει ότι η Google θα έπρεπε να πουλήσει τον browser Chrome και, αν χρειαστεί, το λειτουργικό σύστημα Android.

Ωστόσο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι αυτές οι κυρώσεις ήταν υπερβολικά αυστηρές και αντίθετα διέταξε την εταιρεία να μοιραστεί περισσότερα δεδομένα και της απαγόρευσε να συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικής διανομής.

Υπήρξε συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης