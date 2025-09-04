Αντιπρόεδρος της Κομισιόν χαρακτηρίζει «γενοκτονία» τον πόλεμο στη Γάζα

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, Teresa Ribera, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψής της στην Κίνα, στο Πεκίνο, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025.

Μία από τις πιο υψηλόβαθμες αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε την Πέμπτη τον πόλεμο στη Γάζα «γενοκτονία», ανεβάζοντας τον τόνο της κριτικής προς το Ισραήλ και παράλληλα καταλογίζοντας ευθύνες στην ίδια την ΕΕ.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριβέρα, μιλώντας σε εκδήλωση στο Παρίσι, δήλωσε: «Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή».

Κριτική στο Ισραήλ και διχασμός στην Ευρώπη

Η τοποθέτηση της Ριβέρα έρχεται σε μια περίοδο που οι Βρυξέλλες δέχονται έντονη πίεση για την έλλειψη κοινής γραμμής απέναντι στη σύγκρουση. Η χρήση του όρου «γενοκτονία» από ανώτατο στέλεχος της Κομισιόν αποτελεί την πιο σκληρή δημόσια καταδίκη της ισραηλινής επιχείρησης μέχρι σήμερα από ευρωπαϊκά χείλη.

Αντίθετα, το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις στρέφονται αποκλειστικά κατά της Χαμάς, την οποία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

