Αστροφυσικοί υπολόγισαν την απόσταση από πιθανούς «γείτονες» της ανθρωπότητας

Αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, βρίσκονται σε τεράστια απόσταση, είναι πολύ πιο παλιοί από εμάς και έχουν ανώτερη τεχνολογία, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ευρωπαίοι αστροφυσικοί υπολόγισαν την πιθανή απόσταση από πιθανούς εξωγήινους πολιτισμούς, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτοί, αν όντως υπάρχουν, είναι εξαιρετικά σπάνιοι και, κατά πάσα πιθανότητα, πολύ παλαιότεροι και πιο εξελιγμένοι τεχνολογικά από την ανθρωπότητα.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Μανουέλ Σερφ από το Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, εστίασε στις συνθήκες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της ζωής μέχρι το επίπεδο ενός τεχνολογικά προηγμένου πολιτισμού. Η ανάλυση έδειξε ότι ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η διάρκεια ύπαρξης μιας βιόσφαιρας, η οποία εξαρτάται από τη σύνθεση της ατμόσφαιρας του πλανήτη.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι για να εμφανιστεί έστω και ένας τεχνολογικός πολιτισμός στον Γαλαξία μας, η βιολογική ζωή πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 280.000 χρόνια. Για να συνυπάρχουν δέκα πολιτισμοί ταυτόχρονα, η μέση διάρκεια ζωής τους θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια χρόνια — μια περίοδος χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από τη σημερινή «τεχνολογική ηλικία» της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ο κοντινότερος πολιτισμός μπορεί να βρίσκεται περίπου 33.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη, δηλαδή στην άλλη πλευρά του Γαλαξία, κάτι που καθιστά την άμεση επαφή πρακτικά αδύνατη.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία της συνέχισης των αναζητήσεων. Όπως αναφέρει ο Σερφ, ακόμη και τα αρνητικά αποτελέσματα βοηθούν στη βελτίωση των μοντέλων, ενώ η πιθανή ανακάλυψη ενός άλλου πολιτισμού θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη στην ιστορία.

*Με πληροφορίες από mignews

