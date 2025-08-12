Επιστήμονας του Χάρβαρντ προειδοποιεί: Μυστηριώδες αντικείμενο «στοχεύει» τη Γη, δεν είναι «φυσικό»

Ο Άβι Λόεμπ, φυσικός επιστήμονας του Χάρβαρντ, έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τη NASA για ένα μυστηριώδες αντικείμενο που κατευθύνεται προς τη Γη, έχει πλέον αναφερθεί στην πιθανότητα να περιέχει εξωγήινη νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τη NASA, το αντικείμενο με το όνομα 3I/ATLAS είναι ένας κομήτης που προέρχεται εκτός του δικού μας ηλιακού συστήματος.

O Άβι Λόεμπ το αμφισβητεί.

Καθώς το αντικείμενο συνεχίζει να πλησιάζει τη Γη, όπου αναμένεται να περάσει σε απόσταση περίπου 170 εκατομμυρίων μιλίων, ο Loeb μοιράστηκε τις σκέψεις του για το αντικείμενο και επεσήμανε ότι αυτό που κάποιοι θα μπορούσαν να υποθέσουν ότι είναι η «ουρά» του κομήτη θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι μια «πλασματική επιμήκυνση της εικόνας ως αποτέλεσμα της κίνησης του αντικειμένου».

Ως αποτέλεσμα, ο Loeb εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το αντικείμενο ήταν πιο πιθανό να είναι κατασκευασμένο παρά να έχει δημιουργηθεί φυσικά. Όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα ασχολείται με την πιθανότητα ότι θα μπορούσε να περιέχει «εξωγήινη νοημοσύνη».

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη "μιας ανώτερης εξωγήινης νοημοσύνης", υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αναφέρει ο Loeb σε μια νέα ανάρτηση του.

Αυτοί είναι "η προσπάθειά μας για αναζήτηση και το πόσο μακριά ή σιωπηλή είναι αυτή η νοημοσύνη". Ο Loeb εξηγεί: "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να ανακαλύψουμε σημάδια εξωγήινης νοημοσύνης πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτόμυαλοι ώστε να την αναζητήσουμε. Οι ευκαιρίες να βρούμε έναν σύντροφο στη σκηνή των ραντεβού κλιμακώνονται ανάλογα με την ετοιμότητα για ραντεβού και το επίπεδο της προσπάθειας που επενδύεται στην αναζήτηση. "Φυσικά, η επιτυχία εξαρτάται επίσης από το πόσο κοντά είναι η δεξαμενή των επιθυμητών συντρόφων. Είναι λογικό να ξεκινήσουμε με την πιο κοντινή μας ευκαιρία".

Προκειμένου να κατανοήσουμε περισσότερα για το 3I/ATLAS, ο Loeb τόνισε την ανάγκη να λάβουμε "όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα" όταν το αντικείμενο πλησιάσει περισσότερο τον Ήλιο, κάτι που αναμένεται να συμβεί στις 29 Οκτωβρίου 2025.

Εκείνη τη στιγμή, εξήγησε ο Loeb, οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να δουν αν το αντικείμενο έχει πράγματι ουρά, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό ότι πρόκειται για φυσική εμφάνιση.

Ωστόσο, αν το 3I/ATLAS δείξει "σημάδια νοημοσύνης", τότε ο Loeb προειδοποίησε ότι "το μέλλον της ανθρωπότητας θα είναι διαφορετικό από το παρελθόν της".

Καθώς απομένουν μόνο λίγες εβδομάδες μέχρι αυτή την ημερομηνία-κλειδί, ο Loeb συζήτησε επίσης για το αν οι άνθρωποι θα μπορούσαν να "λατρέψουν" την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι πιθανό, είπε ο Loeb, αλλά θα απαιτούσε από τους ανθρώπους να αναπτύξουν "κάποια μορφή επικοινωνίας που να μεταφράζεται σε μια εξαρτημένη σχέση" με τους εξωγήινους. "Το να μην έχουμε καθόλου επικοινωνία με έναν ξένο θα προκαλούσε μια συναλλακτική αντίδραση σε διφορούμενες ενέργειες χωρίς κατανόηση του υποκείμενου σκοπού ή του νοήματος αυτών των ενεργειών", εξήγησε.

Αλλά πριν από αυτό, ας διαπιστώσουμε πρώτα αν υπάρχουν.

