Επιστήμονας του Χάρβαρντ προειδοποιεί: Μυστηριώδες αντικείμενο «στοχεύει» τη Γη, δεν είναι «φυσικό»

Δεν αποκλείει την πιθανότητα να περιέχει «εξωγήινη νοημοσύνη»

Newsbomb

Επιστήμονας του Χάρβαρντ προειδοποιεί: Μυστηριώδες αντικείμενο «στοχεύει» τη Γη, δεν είναι «φυσικό»
unilad
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άβι Λόεμπ, φυσικός επιστήμονας του Χάρβαρντ, έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τη NASA για ένα μυστηριώδες αντικείμενο που κατευθύνεται προς τη Γη, έχει πλέον αναφερθεί στην πιθανότητα να περιέχει εξωγήινη νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τη NASA, το αντικείμενο με το όνομα 3I/ATLAS είναι ένας κομήτης που προέρχεται εκτός του δικού μας ηλιακού συστήματος.

O Άβι Λόεμπ το αμφισβητεί.

Καθώς το αντικείμενο συνεχίζει να πλησιάζει τη Γη, όπου αναμένεται να περάσει σε απόσταση περίπου 170 εκατομμυρίων μιλίων, ο Loeb μοιράστηκε τις σκέψεις του για το αντικείμενο και επεσήμανε ότι αυτό που κάποιοι θα μπορούσαν να υποθέσουν ότι είναι η «ουρά» του κομήτη θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι μια «πλασματική επιμήκυνση της εικόνας ως αποτέλεσμα της κίνησης του αντικειμένου».

Ως αποτέλεσμα, ο Loeb εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το αντικείμενο ήταν πιο πιθανό να είναι κατασκευασμένο παρά να έχει δημιουργηθεί φυσικά. Όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα ασχολείται με την πιθανότητα ότι θα μπορούσε να περιέχει «εξωγήινη νοημοσύνη».

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ύπαρξη "μιας ανώτερης εξωγήινης νοημοσύνης", υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αναφέρει ο Loeb σε μια νέα ανάρτηση του.

Αυτοί είναι "η προσπάθειά μας για αναζήτηση και το πόσο μακριά ή σιωπηλή είναι αυτή η νοημοσύνη". Ο Loeb εξηγεί: "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να ανακαλύψουμε σημάδια εξωγήινης νοημοσύνης πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτόμυαλοι ώστε να την αναζητήσουμε. Οι ευκαιρίες να βρούμε έναν σύντροφο στη σκηνή των ραντεβού κλιμακώνονται ανάλογα με την ετοιμότητα για ραντεβού και το επίπεδο της προσπάθειας που επενδύεται στην αναζήτηση. "Φυσικά, η επιτυχία εξαρτάται επίσης από το πόσο κοντά είναι η δεξαμενή των επιθυμητών συντρόφων. Είναι λογικό να ξεκινήσουμε με την πιο κοντινή μας ευκαιρία".

Προκειμένου να κατανοήσουμε περισσότερα για το 3I/ATLAS, ο Loeb τόνισε την ανάγκη να λάβουμε "όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα" όταν το αντικείμενο πλησιάσει περισσότερο τον Ήλιο, κάτι που αναμένεται να συμβεί στις 29 Οκτωβρίου 2025.

Εκείνη τη στιγμή, εξήγησε ο Loeb, οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να δουν αν το αντικείμενο έχει πράγματι ουρά, γεγονός που καθιστά πιο πιθανό ότι πρόκειται για φυσική εμφάνιση.

Ωστόσο, αν το 3I/ATLAS δείξει "σημάδια νοημοσύνης", τότε ο Loeb προειδοποίησε ότι "το μέλλον της ανθρωπότητας θα είναι διαφορετικό από το παρελθόν της".

Καθώς απομένουν μόνο λίγες εβδομάδες μέχρι αυτή την ημερομηνία-κλειδί, ο Loeb συζήτησε επίσης για το αν οι άνθρωποι θα μπορούσαν να "λατρέψουν" την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι πιθανό, είπε ο Loeb, αλλά θα απαιτούσε από τους ανθρώπους να αναπτύξουν "κάποια μορφή επικοινωνίας που να μεταφράζεται σε μια εξαρτημένη σχέση" με τους εξωγήινους. "Το να μην έχουμε καθόλου επικοινωνία με έναν ξένο θα προκαλούσε μια συναλλακτική αντίδραση σε διφορούμενες ενέργειες χωρίς κατανόηση του υποκείμενου σκοπού ή του νοήματος αυτών των ενεργειών", εξήγησε.

Αλλά πριν από αυτό, ας διαπιστώσουμε πρώτα αν υπάρχουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:15ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Ετοιμάζεται να μετακομίσει από το Χόλιγουντ

14:14ΦΑΡΜΑΚΟ

Ειδικοί προειδοποιούν για φάρμακα απώλειας βάρους με GLP-1: Σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκληθεί αφυδάτωση με ακραίο κίνδυνο για επιληπτικό επεισόδιο

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

14:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φλώρινα: Πιάστηκε στη «φάκα» 28χρονος καταζητούμενος για ναρκωτικά

14:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονας του Χάρβαρντ προειδοποιεί: Μυστηριώδες αντικείμενο «στοχεύει» τη Γη, δεν είναι «φυσικό»

14:03LIFESTYLE

Η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Φλογεραίικα Αχαΐας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς ΒΙΠΕ Πάτρας

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Φλογεραίικα Αχαΐας - Επιχειρεί εναέριο

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στα 5 εκατομμύρια «έκλεισε» το deal για Μαξίμοβιτς

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκαν γκαζάκια στη Δροσιά - Αναζητείται ένας άνδρας

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη στην περιοχή της Μονής Λειμώνος - Επιχειρούν εναέρια μέσα

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εμπλοκή του Λευτέρη Αυγενάκη και η αποκάλυψη ότι πίεζε να πληρωθούν 6.000 ύποπτα ΑΦΜ

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επιχείρηση του δήμου σε σπίτι σκουπιδότοπο στη Χαλέπα- Επιτέθηκε σε υγειονομικό η ιδιοκτήτρια

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά

13:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανακαινίζεται η φοιτητική εστία Αθηνών - Το έργο ανέρχεται στα 24.000.000

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη» - Ο εφιάλτης που ζούσε το παιδί

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στο Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό - Τι αναφέρουν μάρτυρες στο Newsbomb

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εμπλοκή του Λευτέρη Αυγενάκη και η αποκάλυψη ότι πίεζε να πληρωθούν 6.000 ύποπτα ΑΦΜ

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ποια είναι η «διάδοχος» του Κιμ Γιονγκ Ουν - Από το χέρι του μπαμπά στο προσκήνιο της εξουσίας

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Φλογεραίικα Αχαΐας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς ΒΙΠΕ Πάτρας

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκαν γκαζάκια στη Δροσιά - Αναζητείται ένας άνδρας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Κεφαλονιά, Άρτα - Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών

14:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονας του Χάρβαρντ προειδοποιεί: Μυστηριώδες αντικείμενο «στοχεύει» τη Γη, δεν είναι «φυσικό»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία για τη συνάντηση Βαρθολομαίου με τον Αμερικανό πρεσβευτή

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Κολομβία: Ταύρος κάρφωσε και σκότωσε ταυρομάχο στην αρένα - «Φαινόταν καλά, αλλά το αίμα έτρεχε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ