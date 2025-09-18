Θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση στα μηνύματά μας;

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματα που στέλνουμε μέσω εφαρμογών όπως το Messenger, το Viber ή ακόμη και το Whatsapp;

Πράγματι, αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία βρίσκεται υπό διαβούλευση προκειμένου οι ευρωπαϊκές αρχές να μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σημαίνει αυτό πως θα μπορούν να «σκανάρουν» τα προσωπικά μηνύματα όλων μας, ανά πάσα στιγμή, παραβιάζοντας κάθε έννοια ιδιωτικότητας, όπως φοβούνται οι χρήστες;

Ποια είναι η θέση των κρατών μελών της ΕΕ και ποια είναι η ελληνική θέση επί του θέματος;