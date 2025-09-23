iOS 26: Οι 5 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις στο iPhone σου
Το καινούριο iOS 26 είναι πλέον διαθέσιμο για τα iPhone και μπορούμε πλέον να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πέντε απλές ρυθμίσεις στο iPhone μας μπορούν πλέον να κάνουν τη λειτουργία του ακόμη πιο απολαυστική - χάρη στο νέο iOS 26 που είναι πλέον διαθέσιμο.
Από την καλύτερη απόδοση της μπαταρίας της συσκευής μέχρι την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κάμερας και των διαφανειών της οθόνης μας, το νέο iOS 26 διαθέτει πέντε απλές ρυθμίσεις που θα μας ενθουσιάσουν. Το καλύτερο; Μπορεί να αλλάξει ακόμη και το snooze! Δείτε τον τρόπο στο παρακάτω βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
iOS 26: Οι 5 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις στο iPhone σου
15:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαϊνης
13:26 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»
10:33 ∙ LIFESTYLE