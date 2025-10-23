Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι εκτιμήσεις του για την «επιβίωση» τριών επαγγελματικών τομέων συμπίπτουν με τα ευρήματα μελέτης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο συνιδρυτής της Microsoft και πρώην διευθύνων σύμβουλος Bill Gates μιλάει κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ινδονησίας Prabowo Subianto στο παλάτι Merdeka στην Τζακάρτα της Ινδονησίας 

AP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συζήτηση για την επίδραση αλλά και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον της παγκόσμιας εργασίας έχει ανοίξει, και πολλοί, ανάμεσά τους και ο συνιδρυτής της Microsoft, επισημαίνουν τους κινδύνους από την ιλιγγιώδη ανάπτυξη του αυτοματισμούς και την υποβάθμιση των ανθρώπινων δεξιοτήτων.

Στο ιστολόγιό του με τίτλο Gates Notes, ο Μπιλ Γκέιτς προσδιορίζει τους τρεις επαγγελματικούς τομείς που «επιβιώσουν» από τη σαρωτική εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας πως είναι λανθασμένη η απόψη ότι η ιατρική ή η νομική θα παραμείνουν αλώβητες.

Τονίζει τη σημασία των ανθρώπινων δεξιοτήτων, που είναι δύσκολο να αναπαραχθούν από αλγόριθμους, σε στρατηγικούς τομείς για το μέλλον της παγκόσμιας εργασίας. Αυτοί που θα αντισταθούν λόγω δεξιοτήτων στον αυτοματισμό όπως επισημαίνει είναι οι ειδικοί στον προγραμματισμό, τη βιολογία και την ενεργειακή απόδοση.

Ο συνιδρυτής της Microsoft υποστηρίζει ότι παρά την πολυπλοκότητα του αυτοματισμού, η εποπτεία από ειδικούς, η σύνθετη λήψη αποφάσεων και η καινοτομία θα παραμείνουν ανθρώπινα πεδία σε αυτούς τους τομείς.

Ο Γκέιτς υποστηρίζει ότι ο προγραμματισμός αποτελεί μια ουσιαστική μορφή γραμματισμού, επειδή η ανάπτυξη λογισμικού αποτελεί τη γλώσσα στρατηγικών τομέων όπως οι επικοινωνίες, η υγεία και η ασφάλεια. Ενώ αναγνωρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημειώσει πρόοδο στην παραγωγή κώδικα, προειδοποιεί ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να γράψει κώδικα, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί εξειδικευμένη ανθρώπινη εποπτεία για να αναπτυχθεί σωστά».

Το έργο των προγραμματιστών, εξηγεί, δεν περιορίζεται στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων, αλλά περιλαμβάνει την εποπτεία, τη διόρθωση και την καθοδήγηση αλγορίθμων, καθώς και την ενσωμάτωση ηθικών αξιών και την ανίχνευση προκαταλήψεων — εργασίες που τα αυτόνομα συστήματα δεν μπορούν ακόμη να εκτελέσουν.

Στον τομέα της βιολογίας, ο Γκέιτς υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της στη σύγχρονη επιστημονική καινοτομία, αλλά και ενόψει των προκλήσεων όπως οι πανδημίες. Η άνοδος της βιοτεχνολογίας, της επεξεργασίας γονιδίων και της εξατομικευμένης ιατρικής έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών.

Η κρίση των βιολόγων, υποστηρίζει, είναι απαραίτητη τόσο στη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας όσο και στον σχεδιασμό εξατομικευμένων λύσεων στον τομέα της υγείας, επειδή οι αλγόριθμοι, όσο προηγμένοι κι αν είναι, δεν μπορούν να αναπαράγουν αυτές τις δυνατότητες.

Επίσης όσον αφορά στον ενεργειακό τομέα, σημειώνει ότι έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία στη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο Γκέιτς τονίζει τη σημασία των ειδικών στον τομέα της ενέργειας στην ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η δέσμευση άνθρακα και το πράσινο υδρογόνο.

Αυτές οι καινοτομίες απαιτούν επαγγελματίες ικανούς να κατανοούν και να επανασχεδιάζουν πολύπλοκα συστήματα, προβλέποντας τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των ενεργειακών διεργασιών, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη κρίση που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας.

Μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) και του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας της Πολωνίας (NASK) εκτιμά ότι μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας παγκοσμίως είναι δυνητικά εκτεθειμένη σε παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η μελέτη δείχνει ότι θα κυριαρχήσει ο μετασχηματισμός των καθηκόντων, αντί της πλήρους υποκατάστασης. Η ανάλυση κάνει διάκριση μεταξύ των θέσεων εργασίας που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης και εκείνων που θα εξελιχθούν μέσω της προσαρμογής των λειτουργιών τους.

Τα διοικητικά επαγγέλματα είναι από τα πιο εκτεθειμένα σε κίνδυνο, ενώ τα επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης, όπως ο προγραμματισμός, η βιολογία και η ενέργεια, επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:47ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία για τον υποψήφιο κυβερνήτη του Ιλινόις - Σκοτώθηκαν 4 μέλη της οικογένειά του

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο: Δύο νεκροί και νέος γύρος έντασης με τη Χεζμπολάχ

17:28ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η δύναμη της επιλογής: Γιατί οι αποφάσεις μας διαμορφώνουν τη ζωή που θέλουμε να ζούμε

17:25WHAT THE FACT

Αρουραίος κατέστρεψε το ρομαντικό δείπνο στην «Αιώνια Πόλη» - Βίντεο

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κοντά σε Ντινγουίντι η Μπάγερν»!

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση από την βίλα του στην Γλυφάδα - «Έκαναν λες και πιάνανε αρχιληστή» - Βίντεο

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα θέλει ο Φάμελλος - «Η σχέση μας δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Μυστήριο με το πλεξιγκλάς στη ρεσεψιόν - Άθικτο παρά τους πυροβολισμούς στον 68χρονο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπουργός Εσωτερικών Σερβίας: «Ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης ο Νίκολιτς»

17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με Χρυσοχοΐδη και Δούκα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τελείωσε» τον Νίκολιτς η ΕuroLeague

16:55LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό που υπέστη - «Ήταν ένα restart, το βλέπω σαν δεύτερη ευκαιρία»

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Εμβόλιο σώζει τους ελέφαντες από τον φονικό EEHV - Επιτυχείς οι δοκιμές

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Όργιο δωροδοκιών και παράνομου πλουτισμού στελεχών και στρατιωτικών - Εσωτερικές «εκκαθαρίσεις» από τον Σι Τζινπίνγκ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγές στα διόδια της Ευρώπης: Ποια οχήματα θα κυκλοφορούν δωρεάν έως το 2031

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νέοι γιατροί από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

15:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Βίντεο ντοκουμέντο - Η 16χρονη Ζωή λίγα λεπτά πριν μπει στο μοιραίο μπαρ

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Του έκαναν έξωση από την βίλα του στην Γλυφάδα - «Έκαναν λες και πιάνανε αρχιληστή» - Βίντεο

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα θέλει ο Φάμελλος - «Η σχέση μας δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική»

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Ξεσπά ο πατέρας της 16χρονης Ζωής - «Το μόνο που έχω είναι η φωτογραφία της στα χέρια μου»

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Μας δείχνουν στα κανάλια, θα μας βρούν» - Η συνομιλία των εκτελεστών σε καφετέρια πριν την παράδοση του πρώτου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Μυστήριο με το πλεξιγκλάς στη ρεσεψιόν - Άθικτο παρά τους πυροβολισμούς στον 68χρονο

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Ούρος Νίκολιτς: Ποια είναι η συμμορία «Vračarci» που ήταν μέλος ο διαιτητής της Euroleague

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το modus operandi του κυκλώματος, πώς δρούσαν οι 37 συλληφθέντες – Έπαιρναν επιδοτήσεις ακόμη και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτές

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία προ των πυλών - Θα επηρεάσει και την Αττική - Τέσσερις γυναίκες μετεωρολόγοι προειδοποιούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ