Το μεγάλο βήμα: Η OpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στη Wall Street με αξία 1 τρισ. δολάρια

Η εταιρεία που «άνοιξε» τον δρόμο για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για τη μεγαλύτερη κίνηση μέχρι σήμερα.

Η OpenAI του Σαμ Άλτμαν συζητά εσωτερικά το ενδεχόμενο δημόσιας εγγραφής στο χρηματιστήριο (IPO) που θα μπορούσε να την αποτιμήσει έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας τη μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες στην ιστορία των αγορών.

Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να εξετάσει πότε και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει η είσοδος στο χρηματιστήριο, είτε στο δεύτερο μισό του 2026, είτε, σύμφωνα με τη Γενική οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Σάρα Φράιερ, ακόμη και το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η συζήτηση αυτή έρχεται λίγο μετά τη μεγάλη αναδιάρθρωση του ομίλου, που δημιούργησε τη μητρική OpenAI Group και απομάκρυνε τον άμεσο έλεγχο της Microsoft, η οποία πλέον κατέχει 27%. Το OpenAI Foundation κρατά 26%, με τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσοστό του αν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι.

Παράλληλα, η OpenAI συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτητα – ρεκόρ, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για έσοδα περίπου 20 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει ζημιογόνος, καθώς οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και ημιαγωγούς ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Ο Άλτμαν δεν έκρυψε ότι ενδεχόμενη εγγραφή στη Wall Street μπορεί να είναι ο «πιθανότερος δρόμος μας». Αν τελικά προχωρήσει, η IPO της OpenAI θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στην Nvidia των 5 τρισ. δολαρίων και την Apple, που «αγγίζει» τα 4 τρισ. δολάρια.