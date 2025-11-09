Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στον Ήλιο, με στόχο απευθείας τη Γη - Καταγράφηκε σε βίντεο

«Μια ισχυρή έκρηξη συμβαίνει στον Ήλιο κατά μήκος της γραμμής Ήλιου-Γης. Η τελική βαθμολογία είναι X1.79 (υψηλότερο επίπεδο)», αναφέρει η έκθεση, από το Εργαστήριο Ηλιακής Αστρονομίας του Ινστιτούτου Διαστημικής Έρευνας (IKI) της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών..

Σύμφωνα με παρατηρήσεις, τα τηλεσκόπια κατέγραψαν μια εκτόξευση πλάσματος κατά μήκος της γραμμής Ήλιου-Γης, η οποία μετατοπίστηκε εν μέρει προς τα βόρεια.

Το βίντεο της έκλαμψης δείχνει μόνο την αρχή του συμβάντος, καθώς η εικόνα καταλήγει να υπερεκθέτει τον ανιχνευτή του τηλεσκοπίου.

Οι καταιγίδες προκλήθηκαν από εκτοξεύσεις στεμματικού πλάσματος (CPE) από τις πρώτες ηλιακές εκλάμψεις που σημειώθηκαν πριν από 2-3 ημέρες.

Η κατεύθυνσή τους δεν θα έπρεπε να έχει επηρεάσει τη Γη, αλλά οι CPE εξαπλώνονται προς τον πλανήτη μας, με ευρύτερα μέτωπα και υψηλότερες ταχύτητες από τις αναμενόμενες.