Τώρα μπορείς ν’ απαντήσεις με φωτογραφίες στα σχόλια του Instagram

Ξέχνα τις βαρετές απαντήσεις με κείμενο, με κάποιο emoji ή με κάποιο έτοιμο GIF, αφού τώρα το Instagram σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις ως απάντηση μία οποιαδήποτε φωτογραφία έχεις στο κινητό σου, ακόμα και αυτές που έχεις τραβήξει εσύ.

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