Τώρα μπορείς ν’ απαντήσεις με φωτογραφίες στα σχόλια του Instagram

Εσύ τo ήξερες ότι μπορείς ν’ απαντήσεις πλέον στα σχόλια του Instagram με μία φωτογραφία;

Newsbomb

Τώρα μπορείς ν’ απαντήσεις με φωτογραφίες στα σχόλια του Instagram
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Ξέχνα τις βαρετές απαντήσεις με κείμενο, με κάποιο emoji ή με κάποιο έτοιμο GIF, αφού τώρα το Instagram σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις ως απάντηση μία οποιαδήποτε φωτογραφία έχεις στο κινητό σου, ακόμα και αυτές που έχεις τραβήξει εσύ.

https://www.instagram.com/reel/DaxbEhBll7a/
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