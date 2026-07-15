Τώρα μπορείς ν’ απαντήσεις με φωτογραφίες στα σχόλια του Instagram
Εσύ τo ήξερες ότι μπορείς ν’ απαντήσεις πλέον στα σχόλια του Instagram με μία φωτογραφία;
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ξέχνα τις βαρετές απαντήσεις με κείμενο, με κάποιο emoji ή με κάποιο έτοιμο GIF, αφού τώρα το Instagram σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις ως απάντηση μία οποιαδήποτε φωτογραφία έχεις στο κινητό σου, ακόμα και αυτές που έχεις τραβήξει εσύ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τώρα μπορείς ν’ απαντήσεις με φωτογραφίες στα σχόλια του Instagram
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ