Πάρος: Ένα από τα πολυτελέστερα γιοτ του κόσμου στον κόλπο της Νάουσας - Αυτό είναι το «Οpera»

Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα σούπερ γιότ παγκοσμίως, έκανε την εμφάνισή του στον κόλπο της Νάουσας στην Πάρο θαμπώνοντας τουρίστες και επισκέπτες.

Πρόκειται για το «Οpera», το πλωτό παλάτι που ανήκει στον Σεϊχη και μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν.

Το γιοτ μεγαθήριο, αποτελεί τεχνολογικό και κατασκευαστικό θαύμα της εταιρείας Lurssen της Γερμανίας, έχει μήκος 146 μέτρα, δυνατότητα φιλοξενίας 48 ατόμων σε 24 πολυτελείς σουίτες και διαθέτει 80 άτομα προσωπικό.

Πλέει υπό σημαία νησιών Κέιμαν, αναπτύσσει ταχύτητα έως 20 κόμβους και διαθέτει ελικοδρόμια, πισίνες, beach club και πολλές άλλες υπηρεσίες χλιδής και απόλυτης άνεσης καθώς αποτελεί μέσο θαλάσσιας αναψυχής μόνο για πολυεκατομμυριούχους.

Πηγή: parianostypos.gr