Το Κάστρο της Μεθώνης στο Αγιάζι των αιώνων

Tο κάστρο της Μεθώνης στέκει περίφανο και μεγαλοπρεπές στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου εδώ και αιώνες ενάντια στα στοχεία της φύσης που το πληγώνουν, με τα μανιασμένα κύματα του Ιονίου πελάγους να κατατρώγουν τα τείχη της ανατολικής του πλευράς.

Eνας λαβωμένος πέτρινος γίγαντας στο αγιάζι των αιώνων. Μια επίσκεψη στο Κάστρο της Μεθώνης αποτελεί μια ξεχωριστή περιπέτεια και συνάμα ένα ταξίδι στο χρόνο και την ένδοξη ιστορία του.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα τείχη και τις επάλξεις, να θαυμάσει τη θέα στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος και να φτάσει ως το Μπούρτζι, όπου η αίσθηση του ιστορικού μεγαλείου είναι έντονη. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική, γεμάτη μνήμες από μάχες, θαλασσινά ταξίδια, και διαφορετικούς πολιτισμούς που άφησαν το στίγμα τους στην περιοχή.

Το κάστρο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου και μια επίσκεψη σε αυτό ποτέ δεν είναι αρκετή.

Αν βρεθείτε στη Μεθώνη μην χάσετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε το μοναδικό αυτό μνημείο και να ανακαλύψετε τα μυστικά του.