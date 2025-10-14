Αυτά είναι τα δυο χωριά της Λάρισα «δίδυμες καρδιές» που μοιάζουν σαν αδερφάκια

Οι κάτοικοί της, άνθρωποι λιτοί, δουλευτάδες και φιλοπρόοδοι, ζουν ακόμα από τη γη και τα κοπάδια τους

Newsbomb

Αυτά είναι τα δυο χωριά της Λάρισα «δίδυμες καρδιές» που μοιάζουν σαν αδερφάκια
TRAVEL
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανάμεσα στα όρη και στα δάση, εκεί όπου η Θεσσαλία συναντά τη Μακεδονία, απλώνονται δύο χωριά που μοιάζουν με αδέλφια η Τσαπουρνιά και η Φαρμάκη.Δύο μικροί οικισμοί στις πλαγιές του Τιτάρου και των Καμβουνίων, που κρατούν ζωντανό έναν τρόπο ζωής απλό, περήφανο και αγνό μια καρδιά που χτυπά ακόμα στο ρυθμό της γης.

Η Τσαπουρνιά, χωριό με ρίζες βαθιές και ιστορία που ξεκινά από μακριά, ιδρύθηκε από τον θρυλικό κλεφταρματωλό Κώστα Ζήδρο, όταν εκείνος, μετά την καταστροφή του ομώνυμου χωριού των Γρεβενών, αναζήτησε νέο τόπο για να στεριώσει το όνειρο της ελευθερίας. Κι έτσι, στις πλαγιές του βουνού, εκεί όπου η θέα απλώνεται ως τον Όλυμπο, γεννήθηκε η νέα Τσαπουρνιά μια φωλιά ελευθερίας, μια γωνιά που έγινε καταφύγιο ανθρώπων και ιστορίας.

Οι κάτοικοί της, άνθρωποι λιτοί, δουλευτάδες και φιλοπρόοδοι, ζουν ακόμα από τη γη και τα κοπάδια τους.Τα πρωινά τους μυρίζουν γάλα και φρέσκο ψωμί, τα βράδια τους είναι γεμάτα φως από τα καντήλια και τις ιστορίες των παλιών.

Στο χωριό δεσπόζει ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πέτρινος και αγέρωχος, σαν να ευλογεί κάθε αναπνοή αυτού του τόπου.Και πιο πάνω, μέσα στο δάσος του Αμάρμπεη, η φύση απλώνεται σαν προσευχή με πλατάνια, έλατα και πουλιά που συνοδεύουν τον οδοιπόρο ως τη Στήλη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκεί ψηλά, όπου η γη συναντά τον ουρανό.

Η διαδρομή αυτή, μέσα σε χλωρίδα και πανίδα μοναδική, είναι ένα ταξίδι ψυχής γιατί η Τσαπουρνιά δεν προσφέρει μόνο θέα, προσφέρει ησυχία και γαλήνη, τη βαθιά εκείνη σιωπή που σε συμφιλιώνει με τον εαυτό σου.

Οι άνθρωποί της φημίζονται για τη φιλοξενία τους το τραπέζι τους είναι πάντα στρωμένο με απλά, ντόπια καλούδια τυριά, πίτες, κρασί, και τραχανά, όλα καμωμένα με μεράκι.Εδώ, το φαγητό είναι προσευχή κι η κουβέντα ζεστασιά ο ξένος γίνεται φίλος, κι ο φίλος οικογένεια.Και λίγο παρακάτω, σαν δεύτερη ανάσα της ίδιας γης, βρίσκεται η Φαρμάκη. Χωριό μικρό, μα με όνομα βαρύ, που σύμφωνα με την παράδοση πήρε τη ρίζα του από τον κλεφταρματωλό Φαρμάκη Ιωάννη ή κάποιον γενναίο που πρωτοκατοίκησε τον τόπο.

Η Φαρμάκη στέκει μέσα στη σιωπή των βουνών, μα μέσα της κρύβει μυστήριο αρχαίο γιατί, όπως μαρτυρούν οι ερευνητές η περιοχή ίσως στάθηκε κάποτε τόπος της αρχαίας Δωδώνης, του πελασγικού μαντείου, εκεί όπου οι άνθρωποι άκουγαν τους χρησμούς των θεών μέσα στο θρόισμα των φύλλων.

Κι αν περπατήσεις στις άκρες του χωριού, εκεί όπου το δάσος του Αμάρμπεη σμίγει με τον ουρανό, ίσως κι εσύ νιώσεις κάτι απο αυτή τη μυστική ενέργεια μια ανάμνηση ιερής γης, ένα ψίθυρο από μακρινές εποχές.

Λίγο πιο έξω από το χωριό, η Παναγία Παλιοκλησιώτισσα υψώνεται ήρεμη, σιωπηλή, μέσα στη φύση.

Δίπλα της, η πηγή της θεάς Αφροδίτης αναβλύζει νερό καθαρό και δροσερό τόπος που λένε, ξεδιψούσε ψυχές και σώματα αιώνες τώρα. Είναι παράξενο πώς μέσα σε λίγα βήματα συναντιούνται το αρχαίο και το χριστιανικό, το μυστήριο και η πίστη μα αυτό είναι η Φαρμάκη ένα σημείο όπου οι εποχές συνυπάρχουν κι ο χρόνος κυλά σαν ποτάμι που θυμάται.

Οι κάτοικοι, λιγοστοί μα περήφανοι, συνεχίζουν τη ζωή τους όπως οι πρόγονοι με τη γη στα χέρια και τον ουρανό στα μάτια.Η γεωργία, η κτηνοτροφία, οι παλιές τέχνες όλα επιβιώνουν όχι από ανάγκη, αλλά από αγάπη.Εδώ, κάθε γενιά δεν μαθαίνει απλώς να ζει μαθαίνει να σέβεται.Δύο χωριά, Τσαπουρνιά και Φαρμάκη δύο φλόγες που καίνε ακόμα μέσα στα βουνά της Ελασσόνας.Στην απλότητά τους, κουβαλούν ολόκληρη τη σοφία της υπαίθρου στη σιωπή τους, κρύβουν τις πιο δυνατές ιστορίες.

Ο ταξιδιώτης που τα επισκέπτεται δεν βρίσκει απλώς τοπία, βρίσκει ρίζες και ίσως, για λίγο, ξαναθυμάται τι σημαίνει Ελλάδα η γη, η πίστη, η φιλία, το τραγούδι, το πείσμα. Κι όταν πέσει το σούρουπο και το φως χρυσίζει πάνω στις πλαγιές του Αμάρμπεη, τότε τα δύο χωριά μοιάζουν να γίνονται ένα μία ψυχή, ένας παλμός, μια σιωπηλή υπόσχεση πως ό,τι είναι αληθινό, δεν χάνεται ποτέ.

Πηγή: Onlarissa.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η «έξυπνη» λύση της Κίνας: Το βιοδιασπώμενο πλαστικό από μπαμπού είναι πιο ανθεκτικό και εύκολο στην ανακύκλωση

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Ο Τραμπ κάνει τον γύρο του θριάμβου, αλλά αποφεύγει τις ερωτήσεις για τη συνέχεια

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ναυτεργατών: Αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Διώρυγα Κορίνθου: Κλειστή από σήμερα λόγω εργασιών αποκατάστασης

08:00BOMBER

ΣτΕ: «Ναι» στο διάταγμα για τα κίνητρα του ΝΟΚ – Ανοίγει ξανά ο δρόμος για την οικοδομή

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Δικαιούχοι, Ποσά & Νέες Τιμές Πετρελαίου

07:58LIFESTYLE

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αποκάλυψη για τη χυλόπιτα της γυναίκας του - «Είμαι καλό παιδί και της είπα»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Οι 4 περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Τα «γαλλικά» της τραγουδίστριας στην προσβλητική συμπεριφορά θαμώνα

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο myAADE

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν και τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε»

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Οι 4 περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

06:59ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στη Βραζιλία: Καλλονή σκότωνε από ευχαρίστηση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα «Θηρία» του Αιγαίου: Τα τεράστια Freak Waves που φτάνουν τα 15 μέτρα στην Ελλάδα

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Δικαιούχοι, Ποσά & Νέες Τιμές Πετρελαίου

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων με τις οικογένειές τους

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ στο 30,1% στην εκτίμηση ψήφου - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ - Από ποιους «κόβει» ο Τσίπρας;

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν και τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ