Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

Αλλά στην πραγματικότητα, οι δύο παθήσεις συχνά επικαλύπτονται, δημιουργώντας ένα πιο σύνθετο προφίλ, που δεν ταιριάζει απόλυτα σε καμία από τις δύο κατηγορίες.

Αυτή η επικάλυψη μερικές φορές αναφέρεται ανεπίσημα ως «AuDHD», ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα που βιώνουν χαρακτηριστικά τόσο του αυτισμού (Autism) όσο και της ΔΕΠΥ (ADHD).

Γιατί ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ συχνά συνυπάρχουν

Έρευνες δείχνουν ότι ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) μοιράζονται υποκείμενα νευρολογικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο ταξινομούνται ως νευροαναπτυξιακές παθήσεις, που σημαίνει ότι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και επεξεργάζεται πληροφορίες.

Μελέτες υποδηλώνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που έχουν διαγνωστεί με την μία πάθηση μπορεί επίσης να πληρούν κριτήρια για την άλλη. Αυτή η επικάλυψη μπορεί να συνδέεται με:

Κοινούς γενετικούς παράγοντες

Παρόμοιες διαφορές στο εγκεφαλικό δίκτυο

Επικαλυπτόμενες αναπτυξιακές οδούς

Ως εκ τούτου, τα συμπτώματα μπορούν να αναμειγνύονται με τρόπους που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχωριστούν.

Πότε τα συμπτώματα του αυτισμού και της ΔΕΠΥ επικαλύπτονται

Ορισμένα χαρακτηριστικά εμφανίζονται και στις δύο περιπτώσεις, γεγονός που μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο περίπλοκη. Κοινά επικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά:

Δυσκολία εστίασης ή διατήρησης της προσοχής

Αισθητηριακές ευαισθησίες (σε θόρυβο, φως ή υφές)

Δυσκολίες με τη συναισθηματική ρύθμιση

Δυσκολίες εκτελεστικής λειτουργίας (σχεδιασμός, οργάνωση, ολοκλήρωση εργασιών)

Επειδή αυτά τα συμπτώματα είναι κοινά, μπορούν να ερμηνευθούν διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο.

Βασικές διαφορές μεταξύ αυτισμού και ΔΕΠΥ

Παρά την επικάλυψη, τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε πάθησης είναι ξεχωριστά.

Ο αυτισμός συνδέεται στενότερα με:

Διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία

Προτίμηση για ρουτίνα και προβλεψιμότητα

Βαθύ, εστιασμένο ενδιαφέρον

Διαφορές αισθητηριακής επεξεργασίας

Η ΔΕΠΥ συνδέεται στενότερα με:

Δυσκολία στην προσοχή και την απόσπαση της προσοχής

Υπερκινητικότητα ή/και ανησυχία

Παρορμητικότητα

Δυσκολία στη συνεχή προσπάθεια ή την ολοκλήρωση εργασιών

Η κατανόηση αυτών των διακρίσεων είναι σημαντική για την ακριβή διάγνωση και υποστήριξη.

Τι κάνει την επικάλυψη συμπτωμάτων μοναδική

Όταν ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ εμφανίζονται μαζί, τα συμπτώματα δεν αθροίζονται απλώς: μπορούν να αλληλεπιδρούν με πολύπλοκους τρόπους. Για παράδειγμα:

Ένα άτομο μπορεί να επιθυμεί τη ρουτίνα (αυτισμός) αλλά να δυσκολεύεται να τη διατηρήσει (ΔΕΠΥ)

Μπορεί να έχει έντονη εστίαση σε ενδιαφέροντα (αυτισμός) αλλά και να βιώνει διάσπαση της προσοχής (ΔΕΠΥ)

Οι κοινωνικές προκλήσεις μπορεί να επηρεάζονται τόσο από την παρορμητικότητα όσο και από τις διαφορές στην επικοινωνία

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εσωτερική σύγκρουση και να κάνει τις εμπειρίες του ασθενούς πιο δύσκολο να εξηγηθούν.

Γιατί η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει ή να χαθεί

Ιστορικά, ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ δεν διαγιγνώσκονταν πάντα μαζί, ειδικά στους ενήλικες. Αυτό έχει συμβάλει στο να έχουν πολλοί ασθενείς:

Λανθασμένη διάγνωση

Διαγνωσθεί αργά στη ζωή

Ακολουθούν θεραπεία μόνο για την μία πάθηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα της μίας πάθησης μπορεί να καλύψουν ή να επισκιάσουν την άλλη. Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση βελτιώνει πλέον την αναγνώριση των επικαλυπτόμενων παρουσιάσεων.

Τι σημαίνει αυτό για υποστήριξη και θεραπεία

Η αναγνώριση της επικάλυψης είναι σημαντική για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών υποστήριξης. Οι προσεγγίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

Προσαρμοσμένες στρατηγικές συμπεριφοράς

Περιβαλλοντικές προσαρμογές

Θεραπεία που εστιάζει στην εκτελεστική λειτουργία και τη συναισθηματική ρύθμιση

Η υποστήριξη πρέπει να αντιμετωπίζει και τα δύο σύνολα χαρακτηριστικών, αντί να τα αντιμετωπίζει ξεχωριστά.

Συμπέρασμα

Ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ είναι ξεχωριστές παθήσεις, αλλά συχνά αλληλεπικαλύπτονται με ουσιαστικούς τρόπους. Αυτή η αλληλεπικάλυψη μπορεί να δημιουργήσει ένα σύνθετο μοτίβο δυνατών συμπτωμάτων και δυσκολιών, που μπορεί να μην ταιριάζουν στις παραδοσιακές διαγνωστικές κατηγορίες.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν αυτές οι παθήσεις είναι απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση, την καλύτερη υποστήριξη και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση, περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν καλύτερα τις εμπειρίες τους μέσω αυτής της συνδυασμένης προοπτικής.

