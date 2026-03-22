Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

Ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ συχνά συζητούνται ως ξεχωριστές παθήσεις: η μία συνδέεται με διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία, η άλλη με την προσοχή και την παρορμητικότητα.

Αλλά στην πραγματικότητα, οι δύο παθήσεις συχνά επικαλύπτονται, δημιουργώντας ένα πιο σύνθετο προφίλ, που δεν ταιριάζει απόλυτα σε καμία από τις δύο κατηγορίες.

Αυτή η επικάλυψη μερικές φορές αναφέρεται ανεπίσημα ως «AuDHD», ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα που βιώνουν χαρακτηριστικά τόσο του αυτισμού (Autism) όσο και της ΔΕΠΥ (ADHD).

Γιατί ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ συχνά συνυπάρχουν

Έρευνες δείχνουν ότι ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) μοιράζονται υποκείμενα νευρολογικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο ταξινομούνται ως νευροαναπτυξιακές παθήσεις, που σημαίνει ότι επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και επεξεργάζεται πληροφορίες.

Μελέτες υποδηλώνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που έχουν διαγνωστεί με την μία πάθηση μπορεί επίσης να πληρούν κριτήρια για την άλλη. Αυτή η επικάλυψη μπορεί να συνδέεται με:

  • Κοινούς γενετικούς παράγοντες
  • Παρόμοιες διαφορές στο εγκεφαλικό δίκτυο
  • Επικαλυπτόμενες αναπτυξιακές οδούς

Ως εκ τούτου, τα συμπτώματα μπορούν να αναμειγνύονται με τρόπους που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχωριστούν.

Πότε τα συμπτώματα του αυτισμού και της ΔΕΠΥ επικαλύπτονται

Ορισμένα χαρακτηριστικά εμφανίζονται και στις δύο περιπτώσεις, γεγονός που μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο περίπλοκη. Κοινά επικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά:

  • Δυσκολία εστίασης ή διατήρησης της προσοχής
  • Αισθητηριακές ευαισθησίες (σε θόρυβο, φως ή υφές)
  • Δυσκολίες με τη συναισθηματική ρύθμιση
  • Δυσκολίες εκτελεστικής λειτουργίας (σχεδιασμός, οργάνωση, ολοκλήρωση εργασιών)

Επειδή αυτά τα συμπτώματα είναι κοινά, μπορούν να ερμηνευθούν διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο.

Βασικές διαφορές μεταξύ αυτισμού και ΔΕΠΥ

Παρά την επικάλυψη, τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε πάθησης είναι ξεχωριστά.

Ο αυτισμός συνδέεται στενότερα με:

  • Διαφορές στην κοινωνική επικοινωνία
  • Προτίμηση για ρουτίνα και προβλεψιμότητα
  • Βαθύ, εστιασμένο ενδιαφέρον
  • Διαφορές αισθητηριακής επεξεργασίας

Η ΔΕΠΥ συνδέεται στενότερα με:

  • Δυσκολία στην προσοχή και την απόσπαση της προσοχής
  • Υπερκινητικότητα ή/και ανησυχία
  • Παρορμητικότητα
  • Δυσκολία στη συνεχή προσπάθεια ή την ολοκλήρωση εργασιών

Η κατανόηση αυτών των διακρίσεων είναι σημαντική για την ακριβή διάγνωση και υποστήριξη.

Τι κάνει την επικάλυψη συμπτωμάτων μοναδική

Όταν ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ εμφανίζονται μαζί, τα συμπτώματα δεν αθροίζονται απλώς: μπορούν να αλληλεπιδρούν με πολύπλοκους τρόπους. Για παράδειγμα:

  • Ένα άτομο μπορεί να επιθυμεί τη ρουτίνα (αυτισμός) αλλά να δυσκολεύεται να τη διατηρήσει (ΔΕΠΥ)
  • Μπορεί να έχει έντονη εστίαση σε ενδιαφέροντα (αυτισμός) αλλά και να βιώνει διάσπαση της προσοχής (ΔΕΠΥ)
  • Οι κοινωνικές προκλήσεις μπορεί να επηρεάζονται τόσο από την παρορμητικότητα όσο και από τις διαφορές στην επικοινωνία

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει εσωτερική σύγκρουση και να κάνει τις εμπειρίες του ασθενούς πιο δύσκολο να εξηγηθούν.

Γιατί η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει ή να χαθεί

Ιστορικά, ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ δεν διαγιγνώσκονταν πάντα μαζί, ειδικά στους ενήλικες. Αυτό έχει συμβάλει στο να έχουν πολλοί ασθενείς:

  • Λανθασμένη διάγνωση
  • Διαγνωσθεί αργά στη ζωή
  • Ακολουθούν θεραπεία μόνο για την μία πάθηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα της μίας πάθησης μπορεί να καλύψουν ή να επισκιάσουν την άλλη. Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση βελτιώνει πλέον την αναγνώριση των επικαλυπτόμενων παρουσιάσεων.

Τι σημαίνει αυτό για υποστήριξη και θεραπεία

Η αναγνώριση της επικάλυψης είναι σημαντική για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών υποστήριξης. Οι προσεγγίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Προσαρμοσμένες στρατηγικές συμπεριφοράς
  • Περιβαλλοντικές προσαρμογές
  • Θεραπεία που εστιάζει στην εκτελεστική λειτουργία και τη συναισθηματική ρύθμιση

Η υποστήριξη πρέπει να αντιμετωπίζει και τα δύο σύνολα χαρακτηριστικών, αντί να τα αντιμετωπίζει ξεχωριστά.

Συμπέρασμα

Ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ είναι ξεχωριστές παθήσεις, αλλά συχνά αλληλεπικαλύπτονται με ουσιαστικούς τρόπους. Αυτή η αλληλεπικάλυψη μπορεί να δημιουργήσει ένα σύνθετο μοτίβο δυνατών συμπτωμάτων και δυσκολιών, που μπορεί να μην ταιριάζουν στις παραδοσιακές διαγνωστικές κατηγορίες.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν αυτές οι παθήσεις είναι απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση, την καλύτερη υποστήριξη και τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση, περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν καλύτερα τις εμπειρίες τους μέσω αυτής της συνδυασμένης προοπτικής.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

12:05LIFESTYLE

Άνταμ Σάντλερ: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025 σύμφωνα με το Forbes

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί»

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Granfluencers: Οι γιαγιάδες που έγιναν internet icons χωρίς να το καταλάβουν

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Αναφορές για τραυματίες

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου - «Κλειδί» οι τηλεφωνικές κλήσεις

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο κρυφός κόφτης στις αυξήσεις από τον νόμο Κατρούγκαλου

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Έξι νεκροί και ένας αγνοούμενος μετά τη συντριβή ελικοπτέρου

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μονάδα κοντά στην αρχική εστία

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην περιφερειακή Ισθμού - Επιδαύρου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor ξεκινά παραγωγή στην Ισπανία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου μετά από καταδίωξη στη Χαλάστρα - Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

10:29WHAT THE FACT

Πώς ένα μπαλάκι του τένις μπορεί να προβλέψει πόσα χρόνια θα ζήσετε

10:27WHAT THE FACT

Το ανθρώπινο έργο που επιβραδύνει την περιστροφή της Γης - Η NASA επιβεβαιώνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τα πλοκάμια των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα: Η τράπεζα, τα κοντέινερ και τα ακίνητα

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εικόνες Αποκάλυψης στο Αράντ μετά την επίθεση του Ιράν - 200 τραυματίες και 1 νεκρός

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η αποκάλυψη Καραλή για Ντουπλάντις - Τι του ζήτησε ο Σουηδός - Η απάντηση του Παγκόσμιου πρωταθλητή

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η στιγμή που ιρανικός πύραυλος χτυπάει κατοικία στο Αράντ - Σκληρές εικόνες

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Με ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ ξεκίνησε η έρευνα - Οι εκπομπές που μπήκαν στο μικροσκόπιο

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει στα 930-940 ευρώ - Τι κερδίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι

10:20WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος στη φόρτιση του κινητού που κάνουνε όλοι

10:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Για διάκριση ο Τεντόγλου, γράφει ιστορία η Ντραγκομίροβα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ