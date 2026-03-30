Ποια μορφή άσκησης οδηγεί στον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ

Η άσκηση συνιστάται ευρέως για καλύτερο ύπνο, αλλά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές όλες οι μορφές άσκησης.

Newsbomb

Bigstock
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι η γιόγκα μπορεί να έχει σημαντικότερο αντίκτυπο στα αποτελέσματα του ύπνου σε σύγκριση με άλλα είδη σωματικής δραστηριότητας.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι ο τύπος της κίνησης και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το νευρικό σύστημα έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι νομίζαμε μέχρι σήμερα.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν διαφορετικούς τύπους σωματικής δραστηριότητας και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα, τη διάρκεια και τα συμπτώματα αϋπνίας. Το βασικό εύρημα ήταν ότι η γιόγκα έδειξε τις πιο συνεπείς και ουσιαστικές βελτιώσεις στα αποτελέσματα του ύπνου, ιδιαίτερα σε άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου.

Τα οφέλη περιελάμβαναν:

  • Βελτιωμένη ποιότητα ύπνου
  • Μειωμένο χρόνο που απαιτείται για να αποκοιμηθεί κανείς
  • Λιγότερες νυχτερινές αφυπνίσεις
  • Καλύτερη συνολική απόδοση ύπνου

Αυτά τα αποτελέσματα ήταν ισχυρότερα και πιο συνεπή σε σύγκριση με άλλα είδη άσκησης που εξετάστηκαν.

Γιατί η γιόγκα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για τον ύπνο

Το πλεονέκτημα της γιόγκα φαίνεται να έγκειται στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τόσο το σώμα όσο και το νευρικό σύστημα. Σε αντίθεση με τις ασκήσεις υψηλής έντασης, η γιόγκα συνδυάζει:

  • Ελεγχόμενη αναπνοή
  • Αργή, σκόπιμη κίνηση
  • Χαλάρωση και ενσυνειδητότητα

Αυτός ο συνδυασμός βοηθά το σώμα να εισέλθει σε μια παρασυμπαθητική κατάσταση (ανάπαυσης και αποκατάστασης), η οποία είναι απαραίτητη για τον ύπνο.

Πώς διαφέρει αυτό από άλλους τύπους άσκησης

Πολλές μορφές άσκησης, όπως η καρδιοαναπνευστική ή οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, βελτιώνουν τον ύπνο με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, μπορούν επίσης να αυξήσουν προσωρινά:

  • Καρδιακό ρυθμό
  • Θερμοκρασία σώματος
  • Εγρήγορση

Εάν εκτελούνται πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου, αυτές οι επιδράσεις επηρεάζουν την έναρξη του ύπνου.

Η γιόγκα, από την άλλη πλευρά:

  • Μειώνει τη φυσιολογική διέγερση
  • Μειώνει τη δραστηριότητα των ορμονών του στρες
  • Προάγει την ψυχική ηρεμία

Αυτό την καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν ασκείται το βράδυ.

Ο ρόλος του στρες και του άγχους

Ένας από τους ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της γιόγκα και του βελτιωμένου ύπνου είναι η επίδρασή της στο στρες και το άγχος, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην αϋπνία. Η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει με:

  • Μείωση της πνευματικής υπερδραστηριότητας τη νύχτα
  • Μείωση των αντιληπτών επιπέδων στρες
  • Βελτίωση της συναισθηματικής ρύθμισης

Δεδομένου ότι τα προβλήματα ύπνου συχνά προκαλούνται από ένα υπερδραστήριο μυαλό, αυτή η ηρεμιστική επίδραση είναι κρίσιμη.

Σημαντικοί περιορισμοί της μελέτης

Αν και τα αποτελέσματα αφήνουν υποσχέσεις, υπάρχουν και σημαντικές παράμετροι που πρέπει να αναφερθούν:

  • Η αποτελεσματικότητα της γιόγκα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τη συνέπεια της πρακτικής
  • Οι ατομικές αντιδράσεις στην άσκηση διαφέρουν
  • Απαιτείται περισσότερη έρευνα, για να επιβεβαιωθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Τα ευρήματα θα πρέπει να θεωρηθούν απλώς μια ισχυρή απόδειξη πιθανού οφέλους και όχι μια πλήρως τεκμηριωμένη λύση για όλους.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι καλύτερο να κάνω γιόγκα το βράδυ για καλύτερο ύπνο;

Ναι, σε πολλές περιπτώσεις. Η απαλή βραδινή γιόγκα μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία του σώματος για ύπνο, μειώνοντας την ένταση και ηρεμώντας το νευρικό σύστημα.

Πόσο γρήγορα μπορεί η γιόγκα να βελτιώσει τον ύπνο;

Μερικοί παρατηρούν βελτιώσεις μέσα σε λίγες μέρες, ενώ άλλοι μπορεί να απαιτούν συνεπή εξάσκηση για αρκετές εβδομάδες, για να δουν ουσιαστικές αλλαγές.

Χρειάζεται να έχω εμπειρία στη γιόγκα για να επωφεληθώ;

Όχι. Ακόμα και απλές ασκήσεις για αρχάριους, που επικεντρώνονται στην αναπνοή και την απαλή κίνηση μπορούν να υποστηρίξουν έναν καλύτερο ύπνο.

Συμπέρασμα

Αυτή η μελέτη προσθέτει σε ολοένα και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν επηρεάζουν όλες οι ασκήσεις τον ύπνο με τον ίδιο τρόπο. Η γιόγκα ξεχωρίζει, επειδή στοχεύει άμεσα στην αντίδραση του σώματος στο στρες και προάγει τη χαλάρωση, δύο βασικούς παράγοντες για έναν υγιή ύπνο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέλος στη δράση 48χρονου που «ξάφρισε» τρεις γυναίκες σε τρεις ημέρες

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανανεωμένο CUPRA Tavascan: Ξεχωρίζει σε στυλ και τεχνολογία

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ» - Τι είπε για το Πόθεν Έσχες

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς η «Πύλη των Δακρύων» μπορεί να γίνει το επόμενο κρίσιμο παγκόσμιο ενεργειακό σημείο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: O στρατός του Ιράν - Tα δυνατά σημεία και τα πλήγματα που έχει δεχθεί από ΗΠΑ - Ισραήλ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Ποια μορφή άσκησης οδηγεί στον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκηνές που θυμίζουν την Κόλαση – Ο ουρανός έγινε κόκκινος

08:49LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Οι στιγμές που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις αντισυμβατικές επιλογές της

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «ράλι» για το πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το βαρέλι - Φοβοι ότι θα «κλείσει» και το Στενό Μπαμπ-ελ Μαντέμπ

08:25WHAT THE FACT

Γιατί ο Κρόνος φαίνεται να αλλάζει την ταχύτητα περιστροφής του; Το Webb λύνει ένα μυστήριο ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άφησε αβοήθητο 6 ώρες με τον σύζυγό της να πεθάνει

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών – Η κρίσιμη μέρα και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην παραλιακή - Βίντεο

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Ξεκίνησε η «βουβή» εβδομάδα – Γιατί την αποκαλούν έτσι;

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου πριν από τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Tραμπ: «Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τη νήσο Χαργκ και να πάρουμε το πετρέλαιο» - Στα 116 δολάρια το βαρέλι -Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

07:02ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η αιχμή Μητσοτάκη για Τέμπη, το όνομα του κόμματος Τσίπρα, οι φήμες για πρόταση δυσπιστίας, το μήνυμα Πιτσιλή, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, τα λειτουργικά έξοδα του ΔΑΑ και η Metlen

06:52LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Το παράκανε με το photoshop και οι φανς της το πρόσεξαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ