ΗΠΑ: Πρωτοετείς φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας σκαρφάλωσαν οβελίσκο καλυμμένο με λίπος

Μια τοπική παράδοση φαίνεται ότι συνέχισαν οι πρωτοετείς της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στο Μέριλαντ, όταν κατάφεραν να σκαρφαλώσουν... έναν οβελίσκο φτιαγμένο από γρανίτη, ο οποίος ήταν καλυμμένος με λίπος.

Σύμφωνα με το BBC, αυτός που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Μνημείου Χέρντον ήταν ο δόκιμος Λίνκολν Χέντμπεργκ, γιος της κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ, ο οποίος αντικατέστησε ένα καπέλο πρωτοετούς δοκίμου που είχε τοποθετηθεί στην κορυφή την προηγούμενη χρονιά, με ένα της επόμενη τάξης.

Η παράδοση της αναρρίχησης του Μνημείου Χέρντον ύψους 6,4 μέτρων, ξεκίνησε το 1950, με τους πρωτοετείς να συγκεντρώνονται για να αντικαταστήσουν το καπέλο που βρίσκεται στην κορυφή, σηματοδοτώντας την επίσημη μετάβασή τους στην επόμενη τάξη.

Σύμφωνα με το BBC, οι πρωτοετείς κατάφεραν να ολοκληρώσουν την δοκιμασία σε 2 ώρες και 17 λεπτά. Η μεγαλύτερη χρονικά καταγεγραμμένη ανάβαση του μνημείου έφτασε τις 4 ώρες και 5 λεπτά το 1998 και ο συντομότερος χρόνος ήταν 20 λεπτά το 1975, σύμφωνα με επίσημα αρχεία της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.